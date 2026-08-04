उर्स-ए-रजवी के मौके पर दरगाह आला हजरत ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी जनकल्याणकारी पहल की घोषणा की है। आर्थिक रूप से कमजोर 200 मेधावी विद्यार्थियों को निशुल्क नीट, जेईई कोचिंग दी जाएगी। इसके अलावा, जरूरतमंद मरीजों के लिए मुफ्त ऑपरेशन अभियान भी चलाया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के इस शहर में मेधावी छात्रों को मिलेगी मुफ्त कोचिंग, जानिए कैसे

बरेली, वरिष्ठ संवाददाता। उर्स-ए-रजवी के मौके पर दरगाह आला हजरत, ताजुश्शरिया की ओर से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी जनकल्याणकारी पहल की घोषणा की गई है। आर्थिक रूप से कमजोर 200 मेधावी विद्यार्थियों को निशुल्क नीट, जेईई कोचिंग कराने के साथ ही जरूरतमंद मरीजों के लिए मुफ्त ऑपरेशन अभियान चलाने का ऐलान किया है। 6 से 8 अगस्त तक होने वाले उर्स-ए-रजवी के मौके को देखते हुए जमात रज़ा-ए-मुस्तफा के राष्ट्रीय महासचिव और आला हजरत ताजुश्शरिया सोसाइटी के संस्थापक फरमान हसन खान ने बताया कि इस वर्ष 200 आर्थिक रूप से कमजोर और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को नीट और जेईई की निशुल्क कोचिंग दी जाएगी।

लाभार्थियों का चयन कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को भी मिलेगा लाभ फरमान मियां ने बताया कि संस्था केवल प्रतियोगी परीक्षाओं तक सीमित नहीं रहेगी। सीबीएसई, यूपी बोर्ड और आईसीएसई के कक्षा 6 से 12 तक के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को भी निशुल्क शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि आर्थिक अभाव उनकी पढ़ाई में बाधा न बने। पहले भी सैकड़ों विद्यार्थियों को मिल चुका है लाभ सैयद जसीम ने बताया कि संस्था पिछले कई वर्षों से शिक्षा अभियान चला रही है। संस्था की कोचिंग और शैक्षणिक सहायता से अनेक छात्र-छात्राओं ने नीट, इंजीनियरिंग समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल की है। कई विद्यार्थियों का सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस के लिए चयन हुआ है और वे आज डॉक्टर बनकर समाज की सेवा कर रहे हैं।

संस्थान का उद्देश्य इल्म की रोशनी फैलाना हमारा मिशन फरमान मियां ने कहा कि बरेली की पहचान केवल धार्मिक रूप में नहीं, बल्कि इल्म के रूप में भी रही है। आला हजरत इमाम, मुफ्ती-ए-आजम-ए-हिन्द और ताजुश्शरिया सहित खानदान-ए-रजा के बुजुर्गों ने पूरी दुनिया में इल्म का पैगाम दिया। संस्था उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी मानती है।उन्होंने कहा कि संस्था का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा के माध्यम से समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है, ताकि वे धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और प्रशासनिक अधिकारी बनकर देश और समाज की सेवा कर सकें。