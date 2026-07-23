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चकराता में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य शिविर 232 मरीजों ने उठाया लाभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, विकासनगर
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चकराता के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सेवा सप्ताह के अंतर्गत एक बहुउदेश्यीय स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विपिन तोमर की अगुवाई में 232 मरीजों का पंजीकरण हुआ और निशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श प्रदान किया गया। शिविर में विभिन्न विशेषज्ञों ने सेवाएं दी और मरीजों को निशुल्क दवाइयां वितरित की गईं।

चकराता में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य शिविर 232 मरीजों ने उठाया लाभ

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चकराता में सेवा सप्ताह के अंतर्गत आयोजित बहुउदेश्यीय स्वास्थ्य शिविर संपन्न हुआ। चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विपिन तोमर के नेतृत्व में आयोजित शिविर में चकराता क्षेत्र के दूरदराज और ग्रामीण इलाकों से पहुंचे लोगों ने विशेषज्ञ चिकित्सकों की निशुल्क सेवाओं और स्वास्थ्य जांच सुविधाओं का लाभ उठाया। शिविर में कुल 232 मरीजों का पंजीकरण कर विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श दिया गया। मरीजों को निशुल्क दवाइयां भी वितरित की गईं। इसके अलावा 118 मरीजों की बीपी और शुगर जांच तथा 42 मरीजों की विभिन्न लैब जांच की गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य किशोर कार्यक्रम के तहत 35 किशोर-किशोरियों की काउंसलिंग की गई।

शिविर स्थल पर ही पात्र लाभार्थियों के 22 आयुष्मान कार्ड और 32 आभा आईडी भी बनाए गए। शिविर में उप जिला चिकित्सालय विकासनगर से स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. संगीता शर्मा, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. अरविंद सिंह राणा, फिजिशियन डॉ. उमंग नौटियाल, ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. आलोक जैन तथा नेत्र रोग विशेषज्ञ, दृष्टिमितिज्ञ डॉ. महेंद्र सिंह राय ने सेवाएं दीं। शिविर में ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक अश्विनी कुमार, डॉ. आजाद सिंह, डॉ. अभिमन्यु सिंह राठौर, डॉ. नेहा चौहान, मनोज कुमार, फार्मेसी अधिकारी कृपाराम शर्मा, ब्लॉक समन्वयक महावीर राणा, बलवीर सिंह रावत, नर्सिंग अधिकारी, एएनएम, क्षेत्रीय आशा फैसिलिटेटर और आशा कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया।

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