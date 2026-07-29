रबी फसल के लिए निशुल्क मिनी किट मिलेंगी
गाजियाबाद में किसानों को रबी फसल के लिए निशुल्क मिनिकिट मिलेंगे। उप कृषि निदेशक आशीष कुमार सिंह ने बताया कि किसान विभागीय पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 16 अगस्त तक किए जा सकते हैं और चयन ई लॉटरी के माध्यम से होगा। मिनीकिट में चना, मटर, मसूर, राई, और सरसों शामिल हैं।
गाजियाबाद, मोहित शर्मा। किसानों को रबी फसल के मिनिकिट निशुल्क मिलेंगे। यह मिनी किट किसानों को ई लॉटरी के माध्यम से प्राप्त होगी। उप कृषि निदेशक आशीष कुमार सिंह ने बताया कि किसान विभागीय पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद निशुल्क मिनिकिट के लिए किसानों का चयन ई लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। यह आवेदन 16 अगस्त तक किए जा सकते हैं। किसानों को दलहनी फसलों में चना, मटर, मसूर और तिलहनी फसलों में राई, सरसों के मिनीकिट वितरित किए जाएंगें।
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