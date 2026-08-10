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कांवड यात्रा में शिव भक्तों को दिया जा रहा है प्राथमिक उपचार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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हरिद्वार। कांवड़ यात्रा में देशभर से आने वाले शिवभक्तों की सेवा के लिए जुबिलेंट भरतीया फाउंडेशन की ओर से निशुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जा रही है।

कांवड यात्रा में शिव भक्तों को दिया जा रहा है प्राथमिक उपचार

कांवड़ यात्रा में देशभर से आने वाले शिवभक्तों की सेवा के लिए जुबिलेंट भरतीया फाउंडेशन की ओर से निशुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। हर वर्ष की तरह इस बार भी फाउंडेशन ने एक अगस्त से नगला इमरती हाईवे रुड़की पर कांवड़ियों के लिए निशुल्क एंबुलेंस सेवा, प्राथमिक उपचार और आवश्यक दवाइयों की व्यवस्था की है। कांवड़ यात्रा के दौरान चोट लगने, पैरों में छाले पड़ने, कटने और अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे श्रद्धालुओं को मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। गंभीर रूप से घायल कांवड़ियों को प्राथमिक उपचार के बाद रुड़की सिविल अस्पताल रेफर किया जा रहा है।

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फाउंडेशन की मेडिकल टीम दिन-रात कांवड़ियों की सेवा में जुटी हुई है। फार्मासिस्ट भूदेव सिंह के साथ सहायक शुभम कुमार और अरविंद कुमार जरूरतमंद श्रद्धालुओं को समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। टीम की ओर से कांवड़ियों को आवश्यक दवाइयां भी निशुल्क दी जा रही हैं।

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