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नीट क्वालीफाई छात्रों के लिए मेडिकल काउंसिलिंग सेमिनार आज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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भागलपुर में नीट परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों के लिए एक नि:शुल्क मेडिकल काउंसिलिंग सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। यह सेमिनार उन छात्रों के लिए है जिन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश नहीं मिला। इसमें विदेशी मेडिकल शिक्षा और इंटर्नशिप के बारे में जानकारी दी जाएगी।

नीट क्वालीफाई छात्रों के लिए मेडिकल काउंसिलिंग सेमिनार आज

भागलपुर। नीट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले ऐसे छात्र-छात्राओं, जिन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश नहीं मिल पाया है, उनके लिए विदेश में मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से बुधवार को सुबह 10 बजे से मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज के सभागार में नि:शुल्क मेडिकल काउंसिलिंग सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में निजी इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर अजहरुद्दीन छात्राओं और अभिभावकों का मार्गदर्शन करेंगे। सेमिनार में विदेशों में पांच वर्षीय एमबीबीएस पाठ्यक्रम तथा एक वर्ष की अनिवार्य इंटर्नशिप के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

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