शिविर में 15 सौ से अधिक शिवभक्तों को मिली चिकित्सा सुविधा
शिविर में 15 सौ से अधिक शिवभक्तों को मिली चिकित्सा सुविधाशिविर में 15 सौ से अधिक शिवभक्तों को मिली चिकित्सा सुविधा
भगवानपुर। भारत विकास परिषद मां चूड़ामणि देवी शाखा की ओर से बीडी इंटर कॉलेज तथा नीलकंठ ढाबा, इमली रोड के पास लगाए गए शिविर में पहले दिन 1500 से अधिक कांवड़ यात्रियों को निशुल्क दवाएं देकर जलपान कराया गया। इस दौरान परिषद पश्चिम प्रांत के महासचिव संजय गर्ग, उपाध्यक्ष अरविंद अग्रवाल अमरीश चौहान, लोकेश, सुधीर सैनी, ओम सिंह, निधि धीमान, संगीता गुप्ता, सैयद त्यागी, बृजमोहन, हर्षित शर्मा, वसीम, पायल, राजकुमार, रोहित, अशोक, लोकेश मौजूद रहे।
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