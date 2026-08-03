कांवड़ियों की सेवा में जुटा राष्ट्रीय सनातनी ट्रस्ट
कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे शिवभक्तों की सुविधा के लिए नगर पंचायत इमलीखेड़ा में निशुल्क चिकित्सा सेवा शिविर का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप शर्मा और प्रदेश सलाहकार प्रदीप सैनी ने किया।
कलियर। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे शिवभक्तों की सुविधा और स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सनातनी ट्रस्ट की ओर से भगवानपुर बाईपास स्थित नगर पंचायत इमलीखेड़ा में निशुल्क चिकित्सा सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया। सोमवार को कार्यक्रम का उद्घाटन ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप शर्मा और प्रदेश सलाहकार प्रदीप सैनी ने किया।
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