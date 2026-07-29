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सीम गांव में उद्यान विभाग ने बांटे 200 लीची के पौधे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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गरमपानी के बेतालघाट के सीम गांव में उद्यान विभाग ने ग्रामीणों को 200 निशुल्क लीची के पौधे वितरित किए। ग्राम प्रधान खीम सिंह बिष्ट ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इससे बागवानी को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

सीम गांव में उद्यान विभाग ने बांटे 200 लीची के पौधे

गरमपानी। बेतालघाट के सीम गांव में उद्यान विभाग ने निशुल्क लीची के पौधे वितरित किए। ग्राम प्रधान खीम सिंह बिष्ट ने बताया कि विभाग ने ग्रामीणों को कुल 200 लीची के पौधे उपलब्ध कराए। उन्होंने उद्यान विभाग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में बागवानी को बढ़ावा देने के साथ किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

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