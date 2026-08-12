मारवाड़ी प्लस टू विद्यालय विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

मारवाड़ी प्लस टू विद्यालय विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन
चक्रधरपुर में मंगलवार को विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा निशुल्क विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विद्यार्थियों को कानून, बच्चों के अधिकार, और संरक्षण पर जानकारी दी गई। अधिवक्ता सुरेंद्र दास और अधिकार मित्रों ने बाल विवाह, यौन शोषण, और अन्य मुद्दों पर चर्चा की।
चक्रधरपुर, संवाददाता मंगलवार को झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा चक्रधरपुर के मारवाड़ी प्लस टू विद्यालय में लीगल लिटरेसी क्लब में निशुल्क विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विद्यार्थियों को कानून से संबंधित बच्चों के अधिकार एवं संरक्षण विषयों के बारे में चर्चा की गई। इस शिविर में अधिवक्ता सुरेंद्र दास द्वारा प्राधिकार की संरचना और कार्य प्रणाली के बारे में बताया। उन्होंने बच्चों से हो रहे अपराध, यौन शोषण, पोस्को एक्ट, बाल तस्करी, बाल श्रम, बाल विवाह के बारे में विस्तृत जानकारी दी। अधिकार मित्र श्वेता रवानी के द्वारा बाल विवाह, मिशन वात्सल्य के तहत फोस्टर एंड स्पॉन्सरशिप के बारे में जानकारी दी।
कहा कि वैसे बच्चे जिनके माता-पिता नहीं है या एकल माता-पिता है वैसे बच्चों को प्रतिमाह 4000 की राशि का लाभ उपलब्ध होता है। अधिकार मित्र राजशेखर के द्वारा डायन प्रथा और नालसा एप्प टोल फ्री नंबर15100 की जानकारी दी। शिविर में विद्यालय के प्राचार्या शोसन प्रभावती, शिक्षक हेमंत दास, पंकज प्रधान आदि मौजूद थे।
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