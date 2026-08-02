नि:शुल्क कांवर यात्रा के लिए 1000 श्रद्धालुओं का पंजीयन, 9 को रवाना होगा जत्था
बाबा बैद्यनाथ सेवा संघ ने नि:शुल्क कांवर यात्रा के लिए 1000 शिव भक्तों का पंजीकरण पूरा किया है, जिसमें 543 महिलाएं और 457 पुरुष शामिल हैं। श्रद्धालु 9 अगस्त को सुल्तानगंज के लिए रवाना होंगे। यात्रा के दौरान चिकित्सा सहायता, पहचान पत्र और सांस्कृतिक कार्यक्रम उपलब्ध होंगे।
बाबा बैद्यनाथ सेवा संघ की ओर से आयोजित नि:शुल्क कांवर यात्रा के लिए 1000 शिवभक्तों का पंजीयन पूरा हो गया है। इनमें 543 महिलाएं और 457 पुरुष शामिल हैं। साकची अग्रसेन भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में संघ के संस्थापक सदस्य विकास सिंह ने बताया कि 11वीं कांवर यात्रा के तहत श्रद्धालु 9 अगस्त को बस, छोटी गाड़ियों और ट्रेन से सुल्तानगंज रवाना होंगे। उन्होंने बताया कि कांवरियों की पहचान के लिए लाल टोपी, नीली गंजी और फोटो युक्त पहचान पत्र दिए जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉक्टर, नर्स, एंबुलेंस और दवाइयों की व्यवस्था रहेगी। रास्ते में आठ पड़ाव बनाए गए हैं, जहां भोजन, विश्राम और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे।
सेवक बम वॉकी-टॉकी के साथ कांवरियों की सहायता करेंगे। देवघर में श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए इस बार होटल महामाया आरक्षित किया गया है, जहां से बाबा बैद्यनाथ और बासुकीनाथ धाम के दर्शन कराए जाएंगे।
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