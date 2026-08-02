Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नि:शुल्क कांवर यात्रा के लिए 1000 श्रद्धालुओं का पंजीयन, 9 को रवाना होगा जत्था

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

बाबा बैद्यनाथ सेवा संघ ने नि:शुल्क कांवर यात्रा के लिए 1000 शिव भक्तों का पंजीकरण पूरा किया है, जिसमें 543 महिलाएं और 457 पुरुष शामिल हैं। श्रद्धालु 9 अगस्त को सुल्तानगंज के लिए रवाना होंगे। यात्रा के दौरान चिकित्सा सहायता, पहचान पत्र और सांस्कृतिक कार्यक्रम उपलब्ध होंगे।

नि:शुल्क कांवर यात्रा के लिए 1000 श्रद्धालुओं का पंजीयन, 9 को रवाना होगा जत्था

बाबा बैद्यनाथ सेवा संघ की ओर से आयोजित नि:शुल्क कांवर यात्रा के लिए 1000 शिवभक्तों का पंजीयन पूरा हो गया है। इनमें 543 महिलाएं और 457 पुरुष शामिल हैं। साकची अग्रसेन भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में संघ के संस्थापक सदस्य विकास सिंह ने बताया कि 11वीं कांवर यात्रा के तहत श्रद्धालु 9 अगस्त को बस, छोटी गाड़ियों और ट्रेन से सुल्तानगंज रवाना होंगे। उन्होंने बताया कि कांवरियों की पहचान के लिए लाल टोपी, नीली गंजी और फोटो युक्त पहचान पत्र दिए जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉक्टर, नर्स, एंबुलेंस और दवाइयों की व्यवस्था रहेगी। रास्ते में आठ पड़ाव बनाए गए हैं, जहां भोजन, विश्राम और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे।

ये भी पढ़ें:कांवरिया बोल बम सेवा संघ ने 251 श्रद्धालुओं को कंवर यात्रा पर किया रवाना

सेवक बम वॉकी-टॉकी के साथ कांवरियों की सहायता करेंगे। देवघर में श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए इस बार होटल महामाया आरक्षित किया गया है, जहां से बाबा बैद्यनाथ और बासुकीनाथ धाम के दर्शन कराए जाएंगे।

ये भी पढ़ें:मद्रास कांवड़ संघ के 85 शिवभक्त सुल्तानगंज के लिए रवाना
ये भी पढ़ें:कांधे पर कांवर रखते ही कांवरियों के मिट जाते हैं कष्ट
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanwar Yatra Jamshedpur News Jamshedpur Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।