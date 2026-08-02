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कांवरिया बोल बम सेवा संघ ने 251 श्रद्धालुओं को कंवर यात्रा पर किया रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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कांवरिया बोल बम सेवा संघ के तत्वावधान में 251 श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क कांवर यात्रा आयोजित की गई। यह यात्रा ओल्ड पुलिया रोड स्थित चाणक्यपुरी से सुल्तानगंज के लिए रवाना हुई। विधायक सरयू राय ने यात्रा का शुभारंभ किया और सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं।

कांवरिया बोल बम सेवा संघ ने 251 श्रद्धालुओं को कंवर यात्रा पर किया रवाना
कांवरिया बोल बम सेवा संघ ने 251 श्रद्धालुओं को कंवर यात्रा पर किया रवाना

कांवरिया बोल बम सेवा संघ के तत्वावधान में रविवार को 251 श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क कांवर यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा मानगो के ओल्ड पुलिया रोड स्थित चाणक्यपुरी से विधिवत पूजा-अर्चना और हर-हर महादेव के जयघोष के साथ सुल्तानगंज के लिए रवाना हुई।

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यात्रा की प्रक्रिया

इस आयोजन का नेतृत्व वार्ड संख्या 32 की पार्षद प्रियंका सिंह परमार ने किया। यात्रा के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सरयू राय मौजूद रहे। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए सुरक्षित एवं मंगलमय यात्रा की कामना की। उन्होंने कहा कि श्रावण माह में भगवान भोलेनाथ की भक्ति और सेवा का विशेष महत्व है तथा इस तरह के धार्मिक आयोजन समाज में एकता, भाईचारे और आस्था को मजबूत करते हैं।

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श्रद्धालुओं का स्वागत

कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया और यात्रा पर निकलने से पहले सभी कांवरियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए। पूरे परिसर में भक्ति का माहौल रहा और "बोल बम" तथा "हर-हर महादेव" के जयघोष से वातावरण गूंज उठा।

सुविधाएं और उपस्थिति

संघ की ओर से बताया गया कि सभी कांवरियों के लिए निःशुल्क यात्रा और आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, ताकि बिना किसी परेशानी के सुल्तानगंज से पवित्र गंगाजल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक कर सकें। इस अवसर पर संघ के पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। पूरे आयोजन में श्रद्धा, उत्साह और धार्मिक आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला।

सामान्य प्रश्न

इस कांवर यात्रा का आयोजन कब किया गया था?
इस कांवर यात्रा का आयोजन रविवार को किया गया था।
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