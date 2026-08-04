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कांवड़ यात्रा सेवा, समर्पण और मानवता का महापर्व : विधायक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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भगवानपुर में मंगलवार को शिव भक्तों के लिए निशुल्क कांवड़ सेवा शिविर का उद्घाटन विधायक ममता राकेश ने किया। शिविर में कांवड़ यात्रियों के लिए भोजन, विश्राम स्थल और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की गई। विधायक ने कहा कि कांवड़ यात्रा सेवा और मानवता का महापर्व है।

कांवड़ यात्रा सेवा, समर्पण और मानवता का महापर्व : विधायक
कांवड़ यात्रा सेवा, समर्पण और मानवता का महापर्व : विधायक

भगवानपुर। कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों की सुविधा और सेवा के लिए भगवानपुर में निशुल्क कांवड़ सेवा शिविर का मंगलवार को शुभारंभ किया गया। शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने फीता काटकर किया। शिविर में कांवड़ यात्रियों के लिए निशुल्क भोजन, विश्राम स्थल और प्राथमिक चिकित्सा की विशेष व्यवस्था की गई है। विधायक ममता राकेश ने कहा कि कांवड़ यात्रा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह सेवा, समर्पण और मानवता का महापर्व भी है। सावन मास में देशभर से लाखों शिवभक्त भगवान शिव की आराधना के लिए यात्रा करते हैं। ऐसे में उनकी सेवा करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए पुण्य का कार्य है।

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