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छात्राओं को लगा जीवनरक्षक एचपीवी का टीका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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सादात में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शुक्रवार को छात्राओं के लिए विशेष एचपीवी टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की प्रेरणा से चलाया जा रहा है। 14 से 15 वर्ष की आयु की 15 छात्राओं को वैक्सीन दी गई, जो गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाव करती है।

छात्राओं को लगा जीवनरक्षक एचपीवी का टीका

सादात, हिन्दुस्तान संवाद। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय सादात में शुक्रवार को छात्राओं के लिए एक विशेष एचपीवी टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की प्रेरणा से प्रदेश भर में चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य हर पात्र बच्ची तक इस महत्वपूर्ण और जीवनरक्षक टीके को निःशुल्क पहुंचाना है। इस दौरान विद्यालय में अध्ययनरत 14 से 15 वर्ष की आयु वर्ग की 15 छात्राओं को यह वैक्सीन लगाई गई। सीएचसी के प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ पंकज सिंह ने बताया कि, एचपीवी वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। यह भविष्य में होने वाले सर्वाइकल (गर्भाशय ग्रीवा) कैंसर जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारी से बचाव करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

बीपीएम सोनल श्रीवास्तव ने आम जनता और अभिभावकों से जागरूक और जिम्मेदार बनने का आह्वान किया है। कहा कि आज का एक छोटा सा कदम बेटियों के स्वस्थ और सुरक्षित कल का निर्माण करेगा। इसलिए सभी अभिभावक अपनी बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए समय पर एचपीवी वैक्सीन अवश्य लगवाएं। इस मौके पर सीएचसी प्रभारी डॉ. पंकज सिंह, बीपीएम सोनल श्रीवास्तव, वार्डेन सरिता गुप्ता, प्रज्ञा सिंह, सरिता कुमारी और छात्राएं मौजूद रहीं।

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