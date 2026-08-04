कांवरियों की सेवा में जुटी शिव वाटिका, भजन-कीर्तन से भक्तिमय हुआ माहौल
ध्यानार्थ फोटो कोडरमा 26 बाबा निवास शिव वाटिका में सेवा शिविर में नाचते-गाते बम। कोडरमा, वरीय संवाददाता बाईपास रोड स्थित महाराणा प्रताप चौक के समी
कोडरमा, वरीय संवाददाता। बाईपास रोड स्थित महाराणा प्रताप चौक के समीप बाबा निवास शिव वाटिका में बाबा धाम देवघर जाने और वहां से जलाभिषेक कर लौटने वाले कांवरियों की सेवा का क्रम लगातार जारी है। सोमवार की रात चौपारण के कांवरियों का जत्था देवघर से लौटने के दौरान शिव वाटिका पहुंचा, जहां सेवकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। श्रद्धालुओं को बैंक्विट हॉल में बैठाकर सबसे पहले चाय-पानी की व्यवस्था की गई। इसके बाद आकर्षक दरबार में पुजारी सत्यनारायण पाण्डेय ने विधि-विधान से भगवान शिव की पूजा-अर्चना कराई। पूजा के उपरांत भजन गायक राजा चौरसिया, आराधना सिंह एवं उनकी टीम ने भगवान शिव के भजनों की मनमोहक प्रस्तुति दी।
भक्ति संगीत से पूरा परिसर शिवमय हो गया और कांवरिए भक्ति रस में सराबोर होकर झूम उठे।शिव वाटिका के संचालक सुजीत लोहानी ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस मार्ग से गुजरने वाले सभी कांवरियों के लिए नि:शुल्क चाय, पानी, भोजन और विश्राम की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि बाबा भोलेनाथ के भक्तों की सेवा करना ही उनका उद्देश्य है, ताकि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
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