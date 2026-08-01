समर्पण ट्रस्ट के शिविर में श्रद्धालुओं की भीड़
रुड़की, संवाददाता। कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों की सेवा के उद्देश्य से समर्पण जन कल्याण संगठन ट्रस्ट रुड़की की ओर से 27वें निःशुल्क चिकित्सा शिविर
रुड़की, संवाददाता। समर्पण जन कल्याण संगठन ट्रस्ट के शिविर में शिवभक्तों को तमाम सुविधाएं शिवभक्तों को दी जा रही है। चिकित्सा शिविर में एम फार्मा कंपनी की डायरेक्टर निशि चौहान और उनकी टीम के सहयोग से चौबीसों घंटे स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। संगठन के अध्यक्ष नरेश यादव नेशिविर में अब तक सैकड़ों कांवड़ियों को निःशुल्क दवाएं, प्राथमिक उपचार, मालिश तथा अन्य सुविधाएं दी जा चुकी हैं।
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