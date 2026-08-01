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एसपीजेडी में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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शुक्लागंज के श्री प्रकाश ज्वाला देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज में शुक्रवार को सिग्नस नोबेल सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, कानपुर के सहयोग से नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। 250 छात्राओं सहित सभी शिक्षकों और कर्मचारियों की जांच की गई। डॉ. सचिन मिश्रा ने स्वास्थ्य जागरूकता और चिकित्सकीय परामर्श दिया।

एसपीजेडी में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन

शुक्लागंज। राजधानी मार्ग स्थित श्री प्रकाश ज्वाला देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज में शुक्रवार को सिग्नस नोबेल सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, कानपुर के सहयोग से नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 250 छात्राओं के साथ समस्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। डॉ. सचिन मिश्रा एवं उनकी टीम ने आरबीएस, रक्तचाप, एसपीओटू, पल्स व नेत्र परीक्षण सहित कई जांचें कीं और आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श दिया। विद्यालय के प्रबंधक भरत त्रिवेदी एवं प्रधानाचार्या श्रीमती नेहा मिश्रा ने अस्पताल टीम का आभार व्यक्त करते हुए डॉ. सचिन मिश्रा को स्मृति-चिह्न भेंटकर सम्मानित किया। शिविर का उद्देश्य छात्राओं एवं विद्यालय परिवार को स्वास्थ्य जागरूकता प्रदान करना एवं समय पर परामर्श सुनिश्चित करना था।

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कार्यक्रम का संचालन विद्यालय परिवार व अस्पताल टीम के संयुक्त प्रयासों से सफल रहा।

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