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पीएचसी में उमड़ी गर्भवती महिलाओं की भीड़, 100 से अधिक की निशुल्क जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत जमालपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सोमवार को विशेष प्रसव पूर्व जांच शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 100 से अधिक गर्भवती महिलाओं की निशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई। चिकित्सकों ने महिलाओं को पौष्टिक आहार, नियमित दवा सेवन और संस्थागत प्रसव के महत्व के बारे में जानकारी दी।

पीएचसी में उमड़ी गर्भवती महिलाओं की भीड़, 100 से अधिक की निशुल्क जांच

जमालपुर, निज प्रतिनिधि। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत सोमवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) जमालपुर में विशेष प्रसव पूर्व (एएनसी) जांच शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 100 से अधिक गर्भवती महिलाओं की निशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई। जांच के लिए सुबह से ही पीएचसी परिसर में महिलाओं की भीड़ जुट गई और महिलाएं कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार करती रहीं। शिविर में गर्भवती महिलाओं की हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, एचआईवी, हेपेटाइटिस-बी, ब्लड प्रेशर सहित अन्य आवश्यक जांच की गई। जांच के दौरान खून की कमी, उच्च रक्तचाप अथवा अन्य परेशानी पाए जाने पर महिलाओं को चिकित्सकीय सलाह के साथ आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई गईं।

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जरूरतमंद महिलाओं को निर्धारित तिथि पर दोबारा जांच कराने की सलाह भी दी गई। इस बावत पीएचसी के प्रभारी चिकित्सक डॉ. अशोक कुमार पासवान ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत प्रत्येक माह की 9, 15 और 21 तारीख को विशेष एएनसी जांच शिविर आयोजित किया जाता है। नियमित जांच से गर्भावस्था के दौरान संभावित जटिलताओं की समय पर पहचान और उपचार संभव है। इससे मां और नवजात दोनों को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है।इधर, चिकित्सकों ने गर्भवती महिलाओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार लेने, नियमित दवा सेवन, समय पर टीकाकरण और संस्थागत प्रसव के महत्व की जानकारी दी। किसी भी परेशानी पर तत्काल चिकित्सकीय सलाह लेने के लिए भी जागरूक किया गया। मौके पर शिविर में शिव प्रकाश (बीएचएम), प्रभाकर कुमार (बीसीएम) स्वास्थ्यकर्मी के अलावा काजल कुमारी, राधिका कुमारी, तुलसी कुमारी, नैना कुमारी, रूपम कुमारी, किरण कुमारी, सीमा कुमारी और साक्षी कुमारी सहित बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं मौजूद थीं।

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