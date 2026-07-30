कन्हौली नाका में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन
मुजफ्फरपुर में कन्हौली नाका स्थित पुलिस पाठशाला में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में निःशुल्क बीपी, शुगर, एचआईवी, सिफलिस और हेपटाइटिस की जांच की गई। मरीजों को चिकित्सक की सलाह पर निःशुल्क दवा भी दी गई। कई सामाजिक कार्यकर्ता और स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस शिविर में भाग लिया।
मुजफ्फरपुर। कन्हौली नाका स्थित पुलिस पाठशाला में गुरुवार को स्वास्थ्य शिविर का आयोजन बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति पटना और नारायणी सेवा संस्थान के तत्वावधान में हुआ। शिविर में निःशुल्क बीपी, शुगर, एचआईवी, सिफलिस, हेपटाइटिस आदि की जांच की गई। चिकित्सक कि सलाह पर मरीजों को निःशुल्क दवा भी दी गई। शिविर में सामाजिक कार्यकर्ता नसीमा, जिला संचारी रोग पदाधिकारी डॉ. सीके दास, जिला पर्यवेक्षक एड्स प्रोग्राम जय प्रकाश सिंह, पारा मेडिकल स्टाफ व नारायणी सेवा संस्थान के प्रतिनिधि मौजूद थे।
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