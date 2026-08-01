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सीमा क्षेत्र में एसएसबी ने लगाया स्वास्थ्य शिविर, 58 ग्रामीणों की जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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पीलीभीत में 49वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल ने स्थानीय ग्रामीणों के लिए निशुल्क मानव चिकित्सा शिविर लगाया। शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना था, जिसमें 58 ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और निशुल्क दवाएं वितरित की गईं। एसएसबी अधिकारियों ने इस पहल को सीमावर्ती क्षेत्रों के नागरिकों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण बताया।

सीमा क्षेत्र में एसएसबी ने लगाया स्वास्थ्य शिविर, 58 ग्रामीणों की जांच

पीलीभीत। 49वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल की ओर से शुक्रवार को सीमा क्षेत्र के ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत निशुल्क मानव चिकित्सा शिविर लगाया गया। शिविर में चिकित्सकों ने ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें जरूरी चिकित्सकीय परामर्श दिया और निशुल्क दवाएं वितरित कीं। सीमा चौकी नगरिया कट के कार्यक्षेत्र के वाइब्रेंट गांव रामनगरा में आयोजित शिविर कमांडेंट शेर सिंह चौधरी के निर्देशन में हुआ। सहायक कमांडेंट (चिकित्सा) डॉ. सोम्या टी ने ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह भी दी। शिविर में 16 महिलाओं, 30 पुरुषों और 12 बच्चों समेत कुल 58 ग्रामीणों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया।

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एसएसबी अधिकारियों ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था के साथ नागरिक कल्याण और जनसेवा को भी प्राथमिकता दी जा रही है। इस तरह के शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास लगातार जारी रहेगा।

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