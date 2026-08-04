स्वास्थ्य शिविर में 100 से अधिक मरीजों की हुई जांच
स्वास्थ्य शिविर में 100 से अधिक मरीजों की हुई जांच स्वास्थ्य शिविर में 100 से अधिक मरीजों की हुई जांच स्वास्थ्य शिविर में 100 से अधिक मरीजों की हुई ज
चोपन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अभाविप की ओर से सोमवार को ओबरा तहसील के ग्राम पंचायत गोठानी में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 100 से अधिक मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें चिकित्सीय परामर्श के साथ निःशुल्क दवाइयां वितरित की गईं। शिविर का शुभारंभ अभाविप के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मनमोहन निषाद की उपस्थिति में हुआ। उन्होंने कहा कि अभाविप केवल छात्र हितों तक सीमित संगठन नहीं है, बल्कि सेवा, शिक्षा और संस्कार के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। शिविर में डॉ. कृष्णा कुमार एवं उनकी टीम ने मरीजों की विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जांच कर उचित चिकित्सीय परामर्श दिया।
इस मौके पर संयोजक अभय प्रताप सिंह, विश्वजीत साहनी, देवी प्रसाद तिवारी, श्रवण सोनी, गोलू केशरी आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें