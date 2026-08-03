खाद्यान्न का वितरण आज से 18 तक होगा
ग्रेटर नोएडा, आशीष धामा । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आठ से 18 अगस्त तक अंत्योदय एवं
ग्रेटर नोएडा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आठ से 18 अगस्त तक अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को निशुल्क खाद्यान्न का वितरण होगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि इस अवधि में वितरण रोजाना सुबह आठ बजे से दोपहर 12 तक और दोपहर में दो से शाम छह बजे तक ई-पॉस मशीन के माध्यम से किया जाएगा।
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