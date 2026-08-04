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निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण 5 से 18 अगस्त तक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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कुशीनगर जिले में अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी लाभार्थियों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अगस्त के बीच निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। वितरण से पूर्व खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। अन्त्योदय राशनकार्ड धारकों को 35 किग्रा और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को 5 किग्रा खाद्यान्न दिया जाएगा।

निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण 5 से 18 अगस्त तक

कुशीनगर। जिले के अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत जुलाई माह के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 5 से 18 अगस्त के मध्य कराया जायेगा। जिला पूर्ति अधिकारी कृष्ण गोपाल पांडेय ने बताया कि वितरण से पूर्व उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन डीएम द्वारा नामित नोडल अधिकारियों से संबंधित एसडीएम से कराया जायेगा। अन्त्योदय राशनकार्डों पर 10 किग्रा. गेहूं तथा 25 किग्रा. फोर्टिफाइड चावल कुल 35 किग्रा खाद्यान्न प्रति कार्ड तथा पात्र गृहस्थी कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 1 किग्रा. गेहूं व 4 किग्रा. फोर्टिफाइड चावल कुल 5 किग्रा. खाद्यान्न प्रति यूनिट के आधार पर निःशुल्क वितरण किया जायेगा।

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खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त नहीं कर सकने वाले उपभोक्ताओं के लिये वितरण की अन्तिम तिथि 18 अगस्त को मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा। सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया कि उपरोक्त तिथियों में अपनी-अपनी दुकानें निर्धारित समय सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक व दोपहर 2 से सायं 6 बजे तक खोलकर वितरण करना सुनिश्चित करें।

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