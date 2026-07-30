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डीआरएम सहित 300 रेलकर्मियों ने कराया नेत्र परीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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डीआरएम सहित 300 रेलकर्मियों ने कराया नेत्र परीक्षण

पीडीडीयू नगर, संवाददाता। रेलवे बाकले प्रमोदशाला में बुधवार को रेल मंडल महिला कल्याण संगठन की ओर से निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान डीएआरम उदय सिंह मीना सहित 300 रेलकर्मियों का नेत्र परीक्षण चिकित्सकों ने किया। जांच के दौरान उचित सलाह देने के साथ चश्मा लगाने या दवा खाने की सलाह दी।महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा चित्रा सिंह ने कहा कि कर्मचारियों का उत्तम स्वास्थ्य किसी भी संगठन की कार्यक्षमता का आधार होता है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के स्वास्थ्य जागरूकता एवं निवारक चिकित्सा संबंधी कार्यक्रमों का उद्देश्य रेल कर्मचारियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, रोगों की प्रारंभिक पहचान सुनिश्चित करना तथा स्वस्थ एवं सुरक्षित जीवनशैली को प्रोत्साहित करना है।

उन्होंने भविष्य में भी कर्मचारियों के हित में ऐसे कल्याणकारी कार्यक्रमों के नियमित आयोजन के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता व्यक्त की। मंडल रेल प्रबंधक श्री उदय सिंह मीना द्वारा भी शिविर का अवलोकन किया गया। इस अवसर पर संगठन की उपाध्यक्षा आकांक्षा चौधरी एवं दीपिका, शालीनी भूषण, प्रियांशु यादव, वैष्णवी, मीता नारी, स्वाती राज, सोमा चटर्जी, कंचन पाण्डेय आदि उपस्थित रहीं।

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