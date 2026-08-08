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खेल : गॉल, कोलंबो टेस्ट में कुछ खास जगहों पर मुफ्त प्रवेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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गॉल, कोलंबो टेस्ट में कुछ खास जगहों पर मुफ्त प्रवेश कोलंबो। श्रीलंका क्रिकेट

खेल : गॉल, कोलंबो टेस्ट में कुछ खास जगहों पर मुफ्त प्रवेश

गॉल, कोलंबो टेस्ट में कुछ खास जगहों पर मुफ्त प्रवेश कोलंबो। श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) ने कहा कि श्रीलंका और भारत के बीच दो टेस्ट मैच की सीरीज में गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में ‘ग्रास एम्बैंकमेंट्स’ की कुछ खास जगहों पर आम जनता का प्रवेश मुफ्त होगा। यह स्पष्ट भी किया गया कि यह मुफ्त प्रवेश कुछ चुनिंदा गेटों के जरिए ही दिया जाएगा। गॉल में गेट नंबर चार से जबकि कोलंबो में गेट नंबर तीन, चार, पांच और सात से मुफ्त प्रवेश मिलेगा। पहला टेस्ट गॉल में 15 से 19 अगस्त तक और दूसरा टेस्ट कोलंबो में 23 से 27 अगस्त तक खेला जाएगा।

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दोनों ही मुकाबले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा हैं। यह कदम परोक्ष रूप से इसे स्वीकार करना है कि मैचों में दर्शकों की दिलचस्पी कम हो रही है।

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