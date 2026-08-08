Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिव्यांग छात्रों को ई-ट्राइसाइकिल के लिए 10 से लगेगा शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
Follow us on Google News
share

महराजगंज में विद्यालय, कॉलेज एवं प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क ई-ट्राइसाइकिल उपलब्ध होगी। इसके तहत 10 से 17 अगस्त तक चिन्हांकन और पात्रता सत्यापन शिविर आयोजित होंगे। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है।

दिव्यांग छात्रों को ई-ट्राइसाइकिल के लिए 10 से लगेगा शिविर

महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। स्कूल, कॉलेज और विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें विद्यालय आने-जाने में सुविधा देने के उद्देश्य से निःशुल्क ई-ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए महराजगंज जिले के सभी विकास खंडों में 10 अगस्त से 17 अगस्त तक चिन्हांकन एवं पात्रता सत्यापन शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविर में पात्रता, दिव्यांगता आदि का सत्यापन कर आवेदन कराया जाएगा। डीएम गौरव सिंह सोगरवाल ने इस संबंध में शिविर कार्यक्रम जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया है.

योजना का उद्देश्य

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना और उनकी आवाजाही को आसान बनाना है। इन शिविरों में पात्र विद्यार्थियों का चिन्हांकन कर उन्हें निःशुल्क ई-ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रत्येक ई-ट्राइसाइकिल पर अधिकतम 65 हजार रुपये तक का अनुदान शासन की ओर से दिया जाएगा। योजना का लाभ ऐसे दिव्यांग छात्र-छात्राओं को मिलेगा जिनकी आयु 16 वर्ष या उससे अधिक हो। वे महराजगंज जिले के स्थायी निवासी हों तथा परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक के पास मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है। साथ ही वह किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय, कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, प्रशिक्षण संस्थान, हॉस्टल या लैब में नियमित रूप से अध्ययनरत होना चाहिए। इससे संबंधित प्रमाण पत्र व कागजाद शिविर में लेकर आना होगा। योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर दिया जाएगा। शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों का परीक्षण किया जाएगा और पात्र पाए जाने पर उनका चयन किया जाएगा.

शिविर की तिथियां

इन तिथियों में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक लगेगा शिविर

10 अगस्त - परतावल

11 अगस्त - सिसवा व घुघली

12 अगस्त - फरेंदा, पनियरा व बृजमनगंज

13 अगस्त - लक्ष्मीपुर व नौतनवा

14 अगस्त - मिठौरा व निचलौल

17 अगस्त - सदर विकास खंड

अवधारणाएँ

दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए ई-ट्राइसाइकिल कब उपलब्ध कराई जाएगी?
ई-ट्राइसाइकिल 10 अगस्त से 17 अगस्त तक चिन्हांकन एवं पात्रता सत्यापन शिविर के दौरान उपलब्ध कराई जाएगी।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Maharajganj News Maharajganj Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।