दिव्यांग छात्रों को ई-ट्राइसाइकिल के लिए 10 से लगेगा शिविर

महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। स्कूल, कॉलेज और विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें विद्यालय आने-जाने में सुविधा देने के उद्देश्य से निःशुल्क ई-ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए महराजगंज जिले के सभी विकास खंडों में 10 अगस्त से 17 अगस्त तक चिन्हांकन एवं पात्रता सत्यापन शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविर में पात्रता, दिव्यांगता आदि का सत्यापन कर आवेदन कराया जाएगा। डीएम गौरव सिंह सोगरवाल ने इस संबंध में शिविर कार्यक्रम जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया है.

योजना का उद्देश्य

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना और उनकी आवाजाही को आसान बनाना है। इन शिविरों में पात्र विद्यार्थियों का चिन्हांकन कर उन्हें निःशुल्क ई-ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रत्येक ई-ट्राइसाइकिल पर अधिकतम 65 हजार रुपये तक का अनुदान शासन की ओर से दिया जाएगा। योजना का लाभ ऐसे दिव्यांग छात्र-छात्राओं को मिलेगा जिनकी आयु 16 वर्ष या उससे अधिक हो। वे महराजगंज जिले के स्थायी निवासी हों तथा परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक के पास मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है। साथ ही वह किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय, कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, प्रशिक्षण संस्थान, हॉस्टल या लैब में नियमित रूप से अध्ययनरत होना चाहिए। इससे संबंधित प्रमाण पत्र व कागजाद शिविर में लेकर आना होगा। योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर दिया जाएगा। शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों का परीक्षण किया जाएगा और पात्र पाए जाने पर उनका चयन किया जाएगा.