द्वाराहाट की तीन छात्राओं को मिले लैपटॉप
राजकीय पॉलिटेक्निक की छात्राओं को अमृता देवी फाउंडेशन की ओर से तीन महीने का निशुल्क डिजिटल मार्केटिंग प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम में छात्राओं को आधुनिक डिजिटल तकनीकों की जानकारी दी गई। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं कुमकुम हरबोला, रिया नेगी और महिमा बिष्ट को लैपटॉप प्रदान किए गए।
संजय मठपाल, द्वाराहाट। राजकीय पॉलिटेक्निक की छात्राओं को अमृता देवी फाउंडेशन की ओर से तीन माह का निशुल्क डिजिटल मार्केटिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया गया। प्लेसमेंट अधिकारी गोविंद कम्बोज की अगुवाई में हुए कार्यक्रम छात्राओं को आधुनिक डिजिटल तकनीकों की जानकारी दी। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली कुमकुम हरबोला, रिया नेगी एवं महिमा बिष्ट लैपटॉप दिए गए। यहां एचओडी कादम्बरी वर्मा, नवीन आर्य, सूरज अधिकारी आदि थे।
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