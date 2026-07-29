मधुमेह मरीजों की आंखों की होगी फ्री जांच
कानपुर में मधुमेह patients के लिए जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज ने मुफ्त डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग कार्यक्रम शुरू किया है। हर बुधवार को मोबाइल यूनिट द्वारा आंखों की जांच की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य समय पर पहचान करना और दृष्टि हानि से बचना है। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉ. रिचा गिरी ने किया।
कानपुर। मधुमेह मरीजों में डायबिटिक रेटिनोपैथी की समय पर पहचान और दृष्टि बचाने के उद्देश्य से जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज ने साइटसेवर्स के सहयोग से मोबाइल निःशुल्क डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत प्रत्येक बुधवार को मोबाइल यूनिट के माध्यम से मधुमेह रोगियों की आंखों की फ्री जांच और स्क्रीनिंग की जाएगी। कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यवाहक प्राचार्य एवं डीन डॉ. रिचा गिरी, एसआईसी डॉ. सौरभ अग्रवाल, नेत्र रोग विभागाध्यक्ष डॉ. परवेज खान ने किया। विशेषज्ञों ने बताया कि मधुमेह के कारण रेटिना की रक्त वाहिकाएं प्रभावित हो सकती हैं और शुरुआती चरण में इसके लक्षण नहीं दिखते। समय पर स्क्रीनिंग और उपचार से स्थायी दृष्टि हानि व अंधत्व से बचाव संभव है।
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