आरबीएसके के विशेष शिविर में 110 बच्चों के दांतों का इलाज
धनबाद के सदर अस्पताल में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सोमवार से 0 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर शुरू हुआ। पहले दिन, 110 बच्चों ने दंत चिकित्सा उपचार प्राप्त किया, जिसमें दांतों की फिलिंग, खराब दांत निकालना और ओरल हेल्थ किट वितरण शामिल है। यह शिविर 22 अगस्त तक चलेगा।
धनबाद। सदर अस्पताल में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के तहत 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर सोमवार से शुरू हुआ। जिला प्रशासन के सौजन्य से आयोजित विशेष अभियान के पहले दिन दंत चिकित्सा शिविर में 110 बच्चों का विशेषज्ञ डॉक्टरों ने नि:शुल्क उपचार किया और परामर्श दिया। उपचार के बाद सभी बच्चों को ओरल हेल्थ किट भी वितरित की गई। पहले दिन 37 बच्चों के दांतों की फिलिंग की गई। 35 बच्चों के खराब दांत निकाले गए। 12 बच्चों को रूट कैनाल थेरेपी (आरसीटी) की सुविधा दी गई। 12 बच्चों को ओरल हेल्थ एजुकेशन एवं काउंसिलिंग दी गई।
नौ बच्चों के दांतों की स्केलिंग और पांच फ्लोराइड वार्निश लगाया गया। डीसी आदित्य रंजन के निर्देश पर शिविर में बच्चों को उपचार के साथ ओरल हेल्थ किट भी दी गई। इसका उद्देश्य बच्चों में कम उम्र से ही दांतों और मुंह की स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। शिविर 22 अगस्त तक चलेगा।
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