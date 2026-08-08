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निशुल्क कुकरी-बेकरी प्रशिक्षण के लिए 20 तक करें आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर के राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र में खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा निशुल्क कुकरी और बेकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आवेदकों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी 20 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।

निशुल्क कुकरी-बेकरी प्रशिक्षण के लिए 20 तक करें आवेदन

गोरखपुर। राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र गोरखपुर में खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से निशुल्क एक माह का कुकरी और बेकरी प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। चयन मेरिट के आधार पर प्रथम आवक-प्रथम पावक के अनुसार होगा। इच्छुक अभ्यर्थी 20 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। यह जानकारी प्रधानाचार्य अमित कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है। आरक्षण व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी नियमों के अनुसार लागू होगी। इच्छुक अभ्यर्थी प्रवेश फार्म राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र, गोरखपुर के प्रधानाचार्य कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त कर जमा कर सकते हैं।

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प्रशिक्षण से संबंधित अधिक जानकारी के लिए पर्यवेक्षक भानु प्रताप भारती के मोबाइल नंबर 7398069676 पर संपर्क किया जा सकता है।

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