निशुल्क कुकरी-बेकरी प्रशिक्षण के लिए 20 तक करें आवेदन
गोरखपुर के राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र में खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा निशुल्क कुकरी और बेकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आवेदकों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी 20 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
गोरखपुर। राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र गोरखपुर में खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से निशुल्क एक माह का कुकरी और बेकरी प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। चयन मेरिट के आधार पर प्रथम आवक-प्रथम पावक के अनुसार होगा। इच्छुक अभ्यर्थी 20 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। यह जानकारी प्रधानाचार्य अमित कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है। आरक्षण व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी नियमों के अनुसार लागू होगी। इच्छुक अभ्यर्थी प्रवेश फार्म राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र, गोरखपुर के प्रधानाचार्य कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त कर जमा कर सकते हैं।
प्रशिक्षण से संबंधित अधिक जानकारी के लिए पर्यवेक्षक भानु प्रताप भारती के मोबाइल नंबर 7398069676 पर संपर्क किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें