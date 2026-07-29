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जेपीएससी-जेएसएससी की नि:शुल्क कोचिंग 21 सितंबर से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कोचिंग योजना के तहत, विद्यार्थी जेपीएससी और जेएसएससी की नि:शुल्क कोचिंग के लिए 12 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा 23 अगस्त को होगी और परिणाम 4 सितंबर को आएगा। आवेदन के लिए स्थानीय निवासी होना जरूरी है और आय सीमा भी निर्धारित की गई है। कक्षाएं 21 सितंबर से शुरू होंगी।

जेपीएससी-जेएसएससी की नि:शुल्क कोचिंग 21 सितंबर से

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कोचिंग योजना के तहत जेपीएससी व जेएसएससी प्रतियोगी परीक्षा की नि:शुल्क कोचिंग के लिए विद्यार्थी 12 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। 23 अगस्त को प्रवेश परीक्षी होगी और चार सितंबर को परीक्षा का परिणाम आएगा। वहीं, 15 सितंबर को दाखिले की प्रक्रिया होगी। 21 सितंबर से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। कोचिंग हज हाउस में दी जाएगी। झारखंड राज्य हज समिति के संयुक्त सचिव गुलाम समदानी ने बुधवार को निर्देश जारी किए। इसके लिए आवेदक को झारखंड का स्थानीय निवासी होना जरूरी है। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन स्थानीयता प्रमाण पत्र व अल्पसंख्यक समुदाय संबंधी घोषणा पत्र देना होगा।

आवेदक ने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। आवेदक की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। किसी भी सरकारी-गैर सरकारी सेवा में कार्यरत वाले योजना के पात्र नहीं होंगे। इसका भी घोषणा पत्र देना होगा।चयनित अभ्यर्थियों को योजना का लाभ अधिकतम दो बार दिया जाएगा। वे आवेदक जिनके अभिभावक की वार्षिक अधिकतम आय आठ लाख रुपये है, प्रवेश के लिए पात्र होंगे। इसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ऑनलाइन आय प्रमाण पत्र पेश करना होगा। प्रवेश केवल परीक्षा के आधार पर लिया जाएगा।

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