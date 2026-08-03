हाईवे के किनारे के अस्पतालों में फ्री में हो सकेगा घायलों का इलाज
सरकार की पहल पर सड़क हादसों में घायल लोगों के लिए रांची-पटना रोड पर मुफ्त और कैशलेस इलाज की व्यवस्था की जा रही है। योजना अगस्त महीने से लागू होने की उम्मीद है, जिसमें पीड़ितों को 1.5 लाख रुपये तक का इलाज मिलेगा। 112 नंबर डायल करके तुरंत सहायता भी प्राप्त की जा सकती है।
कोडरमा, वरीय संवाददाता। सड़क हादसों में घायल लोगों को अब इलाज के लिए पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। केंद्र सरकार की पहल पर रांची-पटना रोड अर्थात हाईवे किनारे स्थित अस्पतालों में मुफ्त और कैशलेस इलाज की व्यवस्था लागू की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग से गाइडलाइन का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि इस योजना की शुरुआत अगस्त महीने से हो सकती है। योजना लागू होने से सड़क हादसों में होने वाली मौतों में कमी आने की उम्मीद है।
पीएम-राहत योजना
सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के लिए पीएम-राहत योजना के तहत रांची-पटना रोड के एनएच-20 सहित सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे स्थित चिह्नित अस्पतालों में घायलों को 1.5 लाख रुपये तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज की सुविधा देने पर विचार किया जा रहा है। सुविधा सड़क हादसों के बाद शुरुआती 'गोल्डन ऑवर' (संकट के पहले एक घंटे) में जीवन बचाने के लिए शुरू की जाएगी। दुर्घटना के शिकार प्रत्येक व्यक्ति को सात दिनों तक डेढ़ लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। किसी भी हादसे के समय तुरंत सहायता के लिए 112 डायल किया जा सकता है।
पहले चरण में अस्पतालों का पैनल तैयार
योजना के पहले चरण में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे स्थित निजी अस्पतालों को प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा। इन अस्पतालों का एक पैनल तैयार होगा और केवल सूचीबद्ध अस्पताल ही कैशलेस सेवा प्रदान करेंगे। इसके लिए अस्पतालों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अधिकतम डेढ़ लाख रुपये तक का इलाज पूरी तरह मुफ्त मिलेगा। खास बात यह है कि मरीज की आर्थिक स्थिति या राष्ट्रीयता कोई बाधा नहीं बनेगी। घायलों की पहचान के लिए आधार कार्ड का उपयोग किया जाएगा, लेकिन इलाज के लिए किसी प्रकार के बीमा या पूर्व पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। हर दुर्घटना पीड़ित इस योजना का लाभ उठा सकेगा।
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