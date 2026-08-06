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रक्षाबंधन: 725 रोडवेज बसें तैयार, 27 से 29 अगस्त तक शत प्रतिशत रहेंगी ऑन रोड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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: बसों का मेंटिनेंस कार्य 25 अगस्त तक पूरा करने को निर्देश रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए परिवहन निगम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हर साल प्रदेश स

रक्षाबंधन: 725 रोडवेज बसें तैयार, 27 से 29 अगस्त तक शत प्रतिशत रहेंगी ऑन रोड

बरेली। रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए परिवहन निगम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हर साल प्रदेश सरकार रक्षा बंधन पर बहनों को फ्री यात्रा की सुविधा देती है। बरेली रीजन के चारों डिपो की 725 बसें 27 से 29 अगस्त रात तक शत प्रतिशत ऑनरोड रहेंगी। आरएम मोहम्मद अजीम ने चारों डिपो के एआरएम से बसों की व्यवस्थाएं ठीक कराने को निर्देश दिये हैं। परिवहन बरेली रीजन के बरेली-रुहेलखंड, बदायूं डिपो में 725 बसों का संचालन विभिन्न मार्गों पर होता है। रक्षाबंधन या कोई बड़ा पर्व आता है तो सबसे अधिक सवारियां दिल्ली और लखनऊ मार्ग की होती हैं।

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28 अगस्त को रक्षा बंधन का त्योहार है। यह ऐसा त्योहार है, जिसमें प्रदेश सरकार बहनों को फ्री यात्रा की सुविधा देती है। दो दिन फ्री यात्रा बहनें करती हैं। रक्षा बंधन त्योहार को देखते हुए परिवहन निगम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिसमें चारों डिपो के एआरएम से उनके क्षेत्र की बसों के संचालन और रूट मांगे गये हैं। जिन मार्गों पर रक्षा बंधन के दिन अधिक बहनें सफर करती हैं। उसके अनुसार ही बसों की व्यवस्था की जाएगी। चारों डिपो की 725 बसें संचालित होती हैं। 27 से 29 अगस्त रात तक कोई बस मेंटिनेंस के नाम पर वर्कशाप में खड़ी नहीं की जाएगी। शत प्रतिशत बसें ऑनरोड रहेंगी। जिससे बहनों को बसों का इंतजार न करना पड़े। पुराना बस स्टैंड और सेटेलाइट पर 25-25 अतिरिक्त रहेंगी। जैसे ही एक ही मार्ग की अधिक सवारी होंगी तो बस को रवाना करा दिया जाएगा। दिल्ली, मुरादाबाद, लखनऊ, हल्द्वानी, पीलीभीत, शाहजहांपुर और बदायूं रूट पर अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की जाएगी। आरएम ने वर्कशॉप में एक्सीडेंट या तकनीकी खराबी के कारण खड़ी बसों को 20 जुलाई तक ठीक कराए जाने को निर्देश दिये हैं। एआरएम रुहेलखंड-बरेली डिपो एआरएम अरुण कुमार वाजपेई ने बताया, रक्षा बंधन का त्योहार इसी माह है। इसलिए तैयार शुरू कर दी गई है। जिससे बहनों को बसों को लेकर कोई असुविधा न हो। शत प्रतिशत बसों को ऑनरोड करने को निर्देश दिये गये हैं। बसों का मेंटिनेंस आदि कार्य प्राथमिकता के तौर पर कराया जा रहा है।

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