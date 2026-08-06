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शिविर का किया गया आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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बोन एंड जॉइंट वीक के अवसर पर बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन और इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के सहयोग से निःशुल्क बोन मिनरल डेंसिटी जांच और हड्डी स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों ने ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम और हड्डियों की देखभाल पर जानकारी दी।

शिविर का किया गया आयोजन

लहेरियासराय। बोन एंड जॉइंट वीक के अवसर पर बुधवार को बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन व इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क बोन मिनरल डेंसिटी (बीएमडी) जांच एवं हड्डी स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों ने ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव एवं हड्डियों को स्वस्थ रखने की जानकारी दी। प्रो. डॉ. एसएन सर्राफ व सुधा सर्राफ के नेतृत्व में लगाए गए शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने निःशुल्क बीएमडी जांच कराई तथा परामर्श प्राप्त किया।

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