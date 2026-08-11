फर्जी इंटर स्टेट ट्रांजिट पास से गुजरते ट्रक पकड़ा
बहेड़ी में उत्तराखंड बोर्डर पर चेक पोस्ट पर लेखपालों ने फर्ज़ी इंटर स्टेट ट्रांजिट पास के तहत एक ट्रक को पकड़ा। ट्रक को पुलिस के सुपुर्द किया गया और मुकदमा दर्ज कराया गया। एसडीएम ने कहा कि अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
बहेड़ी। उत्तराखंड बोर्डर पर बने चेक पोस्ट पर लेखपालों ने रेता बजरी के ट्रक को फर्ज़ी इंटर स्टेट ट्रांजिट पास से गुजरने की कोशिश करते पकड़ा है। नायब तहसीलदार ने ट्रक को पुलिस के सुपुर्द किया है और खनन अधिकारी ने ट्रक मालिक और चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उत्तराखंड बोर्डर पर फर्जी आईएसटीपी ( इंटर स्टेट ट्रांजिट पास) लेकर गुजरने वाले एक ट्रक को पकड़ा है। यहां से उक्त रेता बजरी का एक ट्रक नंबर यूपी25/ईटी-5358 गुजर रहा है जब राजस्व टीम के लेखपाल शुभम राजपूत और दिवाकर गंगवार ने इस ट्रक के आईएसटीपी को एक चेक ऐप पर चेक किया तो वह फर्जी निकला।
जिसके बाद एसडीएम के आदेश पर नायब तहसीलदार दिवाकर सिंह ने इस ट्रक को पुलिस के सुपुर्द कर इसकी सूचना खनन अधिकारी को दी। खनन अधिकारी ने भी इस पास की ऐप पर जांच की तो उन्हें भी यह पास अमान्य मिला जिसके बाद खनन अधिकारी की तरफ से ट्रक मालिक और ड्राइवर के खिलाफ फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज कराया गया है। एसडीएम गोपाल शर्मा ने कहा है फ़र्ज़ी कागज से कोई भी ट्रक नहीं निकलने दिया जाएगा और पकड़े जाने पर उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। अवैध खनन और अवैध परिवहन के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा।
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