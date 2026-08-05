फर्जी फर्म बनाकर रेलवे टेंडर की साजिश में हॉस्टल अधीक्षक समेत तीन पर मुकदमा

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान में फर्जी फर्म के माध्यम से करोड़ों रुपये का टेंडर हासिल करने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने हॉस्टल अधीक्षक आशुतोष राज और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। जांच में फर्जी बैंक प्रमाणपत्र तथा डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं।

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान में फर्जी फर्म के जरिए करोड़ों रुपये का टेंडर हासिल करने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जांच में फर्जी बैंक प्रमाणपत्र लगाने, गंभीर विसंगतियां मिलने और एक ही आईपी एड्रेस से दस्तावेज जुड़े पाए जाने के बाद पुलिस ने जेडआरटीआई के हॉस्टल अधीक्षक आशुतोष राज, मीनू रानी समेत तीन आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना और आपराधिक षड्यंत्र जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई जेडआरटीआई के मुख्य वाणिज्य अनुदेशक मुनीम मीना की तहरीर पर की गई है। जेडआरटीआई के मुख्य वाणिज्य अनुदेश मुनीम मीना ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि हॉस्टल अधीक्षक के पद पर कार्यरत आशुतोष राज के विरूद्ध निविदा प्रक्रियाओं में गंभीर अनियमितताओं को लेकर गठित जांच समिति के सामने कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए। आरोप है कि टेंडर आवेदन के साथ लगाया गया बैंक का वित्तीय प्रमाणपत्र संबंधित बैंक से जारी ही नहीं हुआ था। जब जांच टीम ने बैंक से सत्यापन कराया तो बैंक अधिकारियों ने लिखित रूप से स्पष्ट कर दिया कि उक्त प्रमाणपत्र पूरी तरह फर्जी एवं कूटरचित है। माना जा रहा है कि इसी प्रमाणपत्र के आधार पर सरकारी टेंडर में पात्रता दर्शाने की कोशिश की गई।

जांच में बैंक अधिकारियों के बयान भी रहे अहम बैंक कर्मचारियों ने बताया कि आशुतोष राज स्वयं एक महिला मीनू रानी को बैंक लेकर आए थे और उसका परिचय अपनी पत्नी के रूप में कराया था। इसके बाद फर्म से संबंधित बैंकिंग प्रक्रिया पूरी कराई गई। बाद में जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि मीनू रानी फर्म की वास्तविक भूमिका और संचालन से अनभिज्ञ होने का दावा कर रही है। उसने जांच समिति को बताया कि आशुतोष राज ने अधिक कमाई का लालच देकर उससे आधार कार्ड और पैन कार्ड ले लिए थे तथा उन्हीं दस्तावेजों का उपयोग बैंक और अन्य औपचारिकताओं में किया गया।

डिजिटल साक्ष्यों का भी किया परीक्षण जांच समिति ने डिजिटल साक्ष्यों का भी परीक्षण कराया। इसमें टेंडर आवेदन और उससे जुड़े इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जांच में पाया गया कि दस्तावेजों में प्रयुक्त आईपी एड्रेस एक ही व्यक्ति से जुड़ा हुआ था। जांच रिपोर्ट में इसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य माना गया है, जिससे फर्म के संचालन और टेंडर प्रक्रिया में एक ही व्यक्ति की सक्रिय भूमिका की आशंका मजबूत हुई। जांच टीम जब एएम क्रिस्ट वर्क सर्विसेस नामक फर्म के पंजीकृत पते पर पहुंची तो वहां फर्म का कोई कार्यालय नहीं मिला। वहां एक निजी सुरक्षा कर्मी रह रहा था, जिसने फर्म से किसी भी प्रकार का संबंध होने से इनकार कर दिया। इससे फर्म के अस्तित्व और उसके संचालन पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए। आरोप है कि पूरी योजना सुनियोजित तरीके से तैयार की गई। फर्जी फर्म बनाई गई, जाली बैंक प्रमाणपत्र तैयार कराया गया, दूसरे व्यक्ति के दस्तावेजों का उपयोग किया गया और सरकारी टेंडर प्रक्रिया में अनुचित लाभ लेने का प्रयास किया गया।

समय रहते जांच न होती तो होता बड़ा नुकसान जांच एजेंसियों का मानना है कि यदि समय रहते दस्तावेजों का सत्यापन न होता तो सरकारी धन और व्यवस्था को बड़ा नुकसान हो सकता था। पुलिस ने उपलब्ध दस्तावेजों, बैंक के लिखित जवाब, जांच समिति की रिपोर्ट तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर हॉस्टल अधीक्षक आशुतोष राज, मीनू रानी व अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धोखाधड़ी, कूटरचना, फर्जी दस्तावेज का उपयोग और आपराधिक षड्यंत्र सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब पुलिस बैंक रिकॉर्ड, डिजिटल डेटा, फर्म के वित्तीय लेनदेन और टेंडर प्रक्रिया से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है।