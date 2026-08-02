सोलर सिस्टम के नाम पर 35 लाख ठगे, रिपोर्ट
कानपुर के जयराम हॉस्पिटल के संचालक डॉ. देवेंद्र सिंह ने सोलर सिस्टम के नाम पर 35 लाख रुपये ठगने की शिकायत की है। ग्रीन एनर्जी इंजीनियरिंग के संचालक भूप सिंह यादव पर कानूनी कार्यवाही की जा रही है क्योंकि सिस्टम कार्यरत नहीं था और उपलब्ध कराए गए दस्तावेज फर्जी थे।
कानपुर। बर्रा-8 स्थित जयराम हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर के संचालक ने सोलर सिस्टम के नाम पर 35 लाख रुपये ठगने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। हॉस्पिटल संचालक डॉ. देवेंद्र सिंह की ओर से दर्ज कराई रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने अस्पताल की विद्युत व्यवस्था सुधारने के लिए ग्रीन एनर्जी इंजीनियरिंग के संचालक भूप सिंह यादव से 50 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाने का अनुबंध किया था। आरोप है कि भूप सिंह ने उच्च गुणवत्ता के सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर और लिथियम आयन बैटरी लगाने तथा 25 वर्ष की वारंटी का आश्वासन दिया। सिस्टम स्थापित होने के बाद भी वह सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा था।
इस दौरान करीब 35 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया। जब उन्होंने संबंधित कंपनियों से बिल और वारंटी की पुष्टि कराई तो पता चला कि उपलब्ध कराए गए इनवॉइस और वारंटी कार्ड फर्जी हैं। आरोप है कि कई बार विक्रेता, बैटरी कंपनी और इन्वर्टर कंपनी से संपर्क करने के बावजूद कोई समाधान नहीं मिला। बर्रा थाना प्रभारी रवींद्र श्रीवास्तव ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर आरोपों की जांच की जा रही है।
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