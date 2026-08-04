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कृषि भूमि की फर्जी बिक्री के आरोप में सात पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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हरिद्वार में 11 बीघा कृषि भूमि की फर्जी बिक्री का मामला सामने आया है। आरोप है कि जाली दस्तावेजों के माध्यम से जमीन बिक गई। पीड़ित ने 1992 में अपने पिता द्वारा की गई भूमि बिक्री का जिक्र किया, जिसका बाद में भ्रामक तरीके से हस्तांतरण किया गया। पुलिस ने सात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

कृषि भूमि की फर्जी बिक्री के आरोप में सात पर केस

हरिद्वार में 11 बीघा कृषि भूमि की फर्जी बिक्री और राजस्व अभिलेखों में हेर फेर का मामला सामने आया है। आरोप है कि जाली और कूट रचित दस्तावेजों का उपयोग कर फर्जी तरीके से जमीन को बेचा गया है। कोर्ट के आदेश पर ज्वालापुर कोतवाली में सात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित जोगेंद्र कुमार पुत्र स्व जयपाल निवासी तेलीवाला कलियर ने शिकायत पत्र में बताया कि साल 1992 में उसके पिता जयपाल ने मुख्तयार पुत्र चूड़ाह निवासी मंगलौर को कृषि भूमि का बैनामा किया था। जबकि साल 1994 में पिता ने मुख्तियार से भूमि का हिस्सा दोबारा वापस खरीद लिया।

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पीड़ित का दावा है कि पिता की मृत्यु के बाद राजस्व अभिलेखों में उसका नाम दर्ज था। आरोप है कि बाद में बिना सूचना के आरोपी चार भाई धारा, रामकला, महेंद्र, रामशरण पुत्र मुख्तियार और राकेश पुत्र सोमा निवासी औरंगाबाद, संदीप कुमार पुत्र जगपाल सिंह निवासी बुग्गावाला और आशु पुत्र भरत सिंह निवासी कड़च्छ ज्वालापुर ने फर्जी तरीके से पुराने बैनामे के आधार पर राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करा लिया।आरोप है कि इसके बाद 11 बीघा कृषि भूमि एक अन्य व्यक्ति को बेच दी। पीड़ित का आरोप है कि आरोपितों ने जाली और कूट रचित दस्तावेजों का इस्तेमाल कर राजस्व अभिलेखों में हेर फेर की। विरोध करने पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई। मामले में प्रभारी निरीक्षक चंद्रभान सिंह अधिकारी ने बताया मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

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