फ्रॉड रियल एस्टेट कंपनी पर एक और केस
वाराणसी में कस्तूरी रियल एस्टेट कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। मुख्य आरक्षी आशीष कुमार तिवारी ने आरोप लगाया कि कंपनी ने उन्हें जमीन दिलाने के नाम पर नौ लाख रुपये ठग लिए। पहले भी कई पुलिसकर्मियों के साथ कंपनी धोखाधड़ी कर चुकी है। अब तक 15 मामले दर्ज हो चुके हैं।
वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। कस्तूरी रियल एस्टेट कंपनी के प्रतिनिधियों के खिलाफ फ्रॉड के मुकदमों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। नया केस जौनपुर के मुख्य आरक्षी आशीष कुमार तिवारी का है। कैंट थाने में रविवार को उन्होंने रिपोर्ट लिखाई कि जमीन दिलाने के नाम पर उन्हें नौ लाख रुपये का चूना लगाया गया। कंपनी इससे पहले भी कई पुलिसकर्मियों के साथ लाखों की धोखाधड़ी कर चुकी है। अब तक उसके खिलाफ 15 मामले दर्ज हो चुके हैं। नई बस्ती (बलिया) निवासी मुख्य आरक्षी आशीष कुमार तिवारी ने बताया कि वर्ष 2024 में वह यहां तैनात थे। अभी वह जौनपुर में हैं।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में उनकी मुलाकात कस्तूरी रियल एस्टेट के गौरव गुप्त से हुई। उसने उन्हें पहड़िया और बाद में सारनाथ क्षेत्र में जमीन दिलाने का भरोसा दिलाया। इस एवज में उसने उनसे नौ लाख रुपये ले लिये। काफी समय बीतने के बाद भी उसने न तो जमीन की रजिस्ट्री कराई, न ही रकम लौटाई। वह जब रुपये वापस मांगने उसके कार्यालय पहुंचे तो वहां ताला लटका मिला। आसपास के लोगों ने बताया कि कंपनी फ्रॉड है। जमीन दिलाने के नाम पर इसके प्रतिनिधियों ने कई लोगों से रुपये लिये। इसके बाद वे फरार हो गए।मुख्य आरक्षी आशीष कुमार तिवारी की तहरीर पर रिपोर्ट के बाद कैंट पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। पीड़ित का आरोप है कि उन्होंने फोन पर गौरव गुप्त से अपने पैसे वापस मांगे तो उसने उनके गाली-गलौज की। उसने उन्हें जान से मरवाने की धमकी भी दी। पुलिस ने उनकी तहरीर पर गौरव गुप्त, मां कस्तूरी देवी, भाई दीपक गुप्त तथा भाभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar Varma
शॉर्ट बायो : अमित वर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में ‘दैनिक हिन्दुस्तान’ में अपराध, पुलिसिंग, ट्रैफिक, खेल, वीवीआईपी विजिट की रिपोर्टिंग करते हैं।
परिचय एवं अनुभव
अमित वर्मा की पहचान वाराणसी में लीडिंग अखबार के क्राइम एवं खेल रिपोर्टर के तौर पर है। उन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘दैनिक हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में अपराध, पुलिसिंग, ट्रैफिक, खेल, वीवीआईपी विजिट की रिपोर्टिंग करते हैं। अगस्त 2017 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने अखबार के अलावा डिजिटल कंटेंट के लिए काम किया है। पाठकों की रुचि के अनुसार स्टोरी प्रस्तुत करते हैं।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
अमित ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक हिन्दुस्तान में स्ट्रिंगर के तौर पर की। मार्च 2013 से अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबार से जुड़े। वहां पर सिटी डेस्क पर काम करने का अनुभव रहा है। अगस्त 2017 से अब तक दैनिक हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
स्नातक (कला वर्ग) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। उनको अपराध, पुलिसिंग, ट्रैफिक, खेल, वीवीआईपी विजिट, रेलवे, रोडवेज, एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, एनएचएआई, रोडवेज, कोर्ट, कचहरी बीट की रिपोर्टिंग का अनुभव है। इनमें से हर बीट पर कमांड होने के साथ ही रिसर्च बेस्ड स्टोरी प्रस्तुत करते हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
टीवी, ओटीटी, फिल्म, और लाइफस्टाइल विषयों की गहरी समझ है। कई सेलिब्रिटी एवं खेल सितारों का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। उनका मानना है कि पत्रकारिता विश्वसनीयता की होनी चाहिए। पाठकों को प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना चाहिए। ताकि उनका विश्वास न टूटे।
विशेषज्ञता
अपराध, पुलिसिंग, ट्रैफिक, खेल, वीवीआईपी विजिट, स्पॉट रिपोर्टिंग, किसी भी इवेंट की रिपोर्टिंग
रेलवे, रोडवेज, एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, एनएचएआई, रोडवेज, कोर्ट, कचहरी बीट की रिपोर्टिंग का भी अनुभव
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