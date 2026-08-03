फर्जी महिला खड़ी कर करोड़ों की जमीन का कराया बैनामा

सरवनखेड़ा संवाददाता। रनियां थाना क्षेत्र के फत्तेपुर रोशनाई की रहने वाली एक महिला ने दूसरी महिला को खड़ा कर उसकी करोडों रुपये की जमीन का फर्जी ढंग से बैनामा कराने का आरोप लगा कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया।रनियां पुलिस ने अदालत के आदेश पर महिला सहित पांच नामजद लोगों व राजस्व कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की है। मूलरूप से फत्तेपुर रोशनाई की रहने वाली व एमआईजी-16 एसएफ बर्रा कानपुर में निवास कर रही मुन्नी देवी पत्नी राम सजीवन शर्मा ने केार्ट के आदेश पर रनियां थाने में रिपोर्ट कराते हुए बताया कि रायपुर-गजनेर रोड किनारे गाटा संख्या 308 रकवा 16 विस्वा 4 विस्वांसी जमीन स्थित है।यह

भूमि वर्ष 1986 में परिवार नियोजन योजना के तहत उसको मिली थी। आरोप है कि रनियां निवासी अमित शर्मा,फत्तेपुर रोशनाई की मुन्नी देवी चौरसिया पत्नी राम सजीवन, अविनाश सिंह,आर्यनगर के विजय कुमार कुशवाहा व यशोदानगर कानपुर के रहने वाले अमित शर्मा के ससुर राम प्रसाद भट्ट ने उसकी कीमती जमीन हड़पने की नीयत से राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेज तैयार कराए और उनके नाम की मुन्नी देवी चौरसिया को खड़ा कर उसके आधार कार्ड व फोटो लगवाकर उप निबंधक कार्यालय अकबरपुर में बैनामा पंजीकृत करा दिया। एक फरवरी को इन लोगों ने उसकी जमीन पर कब्जे का प्रयास किया तो उसको इसकी जानकारी हुई। पीड़िता का आरोप है कि उसने कई बार पुलिस व संबंधित अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इस पर उसने न्यायालय में याचिका दाखिल की। न्यायालय के निर्देश के बाद रनियां पुलिस ने नामजद आरोपितों, कुछ राजस्व कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। एसओ रनियां दिनेश गौतम का कहना है कि मामले में विवेचना के बाद अग्रिम कार्रवाई होगी।