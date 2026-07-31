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करोड़ों की जमीन कब्जाने को फर्जीवाड़े का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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नगर निवासी एक व्यक्ति ने फर्जी दानपत्र, जाली हस्ताक्षर और कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से करीब 2.10 करोड़ रुपये मूल्य की 700 वर्ग गज भूमि पर कब्जा करन

करोड़ों की जमीन कब्जाने को फर्जीवाड़े का आरोप

मोहल्ला मुल्तानियान आलखुर्द निवासी यूसुफ पुत्र अल्लाबंदा ने एसपी को भेजे गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि कि पुरानी मिर्च मंडी स्थित उसकी खरीदी हुई 300 वर्ग गज आवासीय भूमि के संबंध में 25 मई 2025 को फर्जी दानपत्र तैयार कराया गया। आरोप है कि एक अधिवक्ता ने अपने भाई के पक्ष में दानपत्र दर्शा दिया, जबकि उसका उक्त भूमि पर कोई वैधानिक अधिकार नहीं था। शिकायतकर्ता का कहना है कि इसी कथित फर्जी दानपत्र के आधार पर उससे संबंधित 700 वर्ग गज भूमि, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2.10 करोड़ रुपये है, पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है।

भूमि विवाद

पीड़ित ने बताया कि भूमि विवाद वर्ष 2022 से सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद मुकदमे के दौरान उसके जाली हस्ताक्षर और फोटो लगाकर सुलहनामा दाखिल किया गया। आरोप है कि एक अन्य आपराधिक मुकदमे में भी उसके और अन्य पक्षकारों के नाम से फर्जी हस्ताक्षर कर समझौतानामा व शपथपत्र तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। पीड़ित का आरोप है कि इन दस्तावेजों के जरिए न्यायालय को गुमराह कर संपत्ति पर अवैध अधिकार प्राप्त करने की कोशिश की गई।

धमकियां और जांच

विरोध करने पर उसे और उसके परिवार को लगातार धमकियां दी जा रही हैं। उसने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर मुकदमा दर्ज कराने और कार्रवाई की मांग की है。

सामान्य प्रश्न

यूसुफ ने किस प्रकार की शिकायत की है?
यूसुफ ने शिकायत की है कि उसकी 300 वर्ग गज आवासीय भूमि का फर्जी दानपत्र तैयार किया गया है।
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