टैक्स जमा नहीं, एटीएस ने जारी कर दिया वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र

गाज़ियाबाद में एटीएस द्वारा एक वाहन को फिटनेस प्रमाण पत्र दिया गया, जबकि उसका टैक्स बकाया था। आरटीओ ने इसकी गंभीरता से जांच शुरू की है। यह मामला मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन दर्शाता है और इससे राजस्व हानि की आशंका बनी हुई है। कई अन्य जिलों में भी एटीएस में धांधली के मामले सामने आ चुके हैं।

वाहनों की फिटनेस कराने के लिए प्रदेश भर में प्राइवेट स्तर पर बनाए गए एटीएस(ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन) में गड़बड़ियों के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। इन केंद्रों पर पैसा लेकर बिना वाहनों की जांच के फिटनेस प्रमाण पत्र देने के आरोप बराबर लग रहे हैं। अब ताजा मामला गाजियाबाद स्थित एटीएस का है। यहां पर एक ऐसे वाहन को फिटनेस प्रमाण पत्र दे दिया, जिसका टैक्स बकाया था।

आरटीओ प्रशासन की कार्रवाई गाजियाबाद के एक निजी एटीएस पर बिना टैक्स जमा किए वाहन का फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने के मामले को आरटीओ प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व), उत्तर प्रदेश को पत्र भेजकर मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है।

फिटनेस परीक्षण का मामला उनके भेजे पत्र के अनुसार, वाहन संख्या यूपी 14 डीटी 5013 का एक अप्रैल 2026 से कर बकाया होने के बावजूद 31 जुलाई 2026 को गाजियाबाद के गोविंदपुरम स्थित प्रणाम रोड गुरु ऑटो फिटनेस प्राइवेट लिमिटेड (कोड-50168) ने उसका फिटनेस परीक्षण कर प्रमाणपत्र जारी कर दिया। पत्र में कहा गया है कि बिना कर जमा वाहनों का फिटनेस परीक्षण करना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के विपरीत है। इससे न केवल अधिनियम का उल्लंघन होता है, बल्कि कर वसूली भी प्रभावित होती है और बकाया कर की राशि बढ़ने की आशंका रहती है। आरटीओ प्रशासन ने आशंका जताई है कि यदि इस तरह की अनियमितताओं पर रोक नहीं लगी तो प्रदेश के अन्य स्वचालित फिटनेस परीक्षण केंद्रों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने वाहन पोर्टल से मामले की पुष्टि कर नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है, ताकि राजस्व हानि को रोका जा सके।

कई जिलों में सामने आ चुके हैं मामले-

अन्य जिलों में धांधली के मामले प्रदेश में बिजनौर, झांसी और फिरोजाबाद स्थित एटीएस में धांधली के सामने आ चुके हैं। जांच के बाद बिजनौर और फिरोजाबाद एटीएस का संचालन बंद कराया गया। झांसी में 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। ऐसे भी मामले सामने आ चुके हैं जिसमें दुर्घटनाग्रस्त या थाने में खड़े वाहनों का दूसरे राज्य में संचालित एटीएस से फिटनेस प्रमाण पत्र लिया गया है। इन मामलों के सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने एटीएस व्यवस्था को सख्त बनाने की बात कही थी।