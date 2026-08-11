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फर्जी डिग्रीधारी वकीलों की संख्या बढ़कर हुई 86

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज में फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों के माध्यम से अधिवक्ताओं के रूप में पंजीकरण कराने वाले आरोपियों की संख्या 86 हो गई है। बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने विभिन्न विश्वविद्यालयों से दस्तावेजों का सत्यापन कराने के बाद फर्जी डिग्री और अंकपत्र का मामला दर्ज किया है। पुलिस जल्द ही आरोपियों से पूछताछ करेगी।

फर्जी डिग्रीधारी वकीलों की संख्या बढ़कर हुई 86

प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। फर्जी शैक्षिक दस्तावेज के सहारे अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण कराने वाले आरोपियों की संख्या बढ़कर 86 हो गई है जबकि, बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की तहरीर पर अब भी सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज करने का सिलसिला जारी है। इन अधिवक्ताओं के अभिलेखों की विभिन्न विश्वविद्यालयों से कराए गए सत्यापन में फर्जी डिग्री और अंकपत्र मिलने के आरोप हैं।बार कौंसिल के सचिव आरके शुक्ला की ओर से सौ से अधिक तहरीर सिविल लाइंस थाने में दी है। आरोप है कि पंजीकृत अधिवक्ताओं के अभिलेखों का सत्यापन करने कर फर्जी डिग्रियों का मामला सामने आया है।

किसी का एलएलबी तो किसी का हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की डिग्रियां और अंकपत्र फर्जी मिले हैं। बार कौंसिल की ओर से नोटिस भेजने के बाद भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उधर, सिविल लाइंस थाना प्रभारी रामाश्रय यादव ने बताया कि बार कौसिंल की तहरीरों के आधार पर एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं। नामजद आरोपियों से जल्द ही पूछताछ कर फर्जी डिग्री और अंकपत्र जारी करने वाले आरोपियों व पूरे नेटवर्क की जानकारी की जाएगी। इसमें सम्मिलित अन्य लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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