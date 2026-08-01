लोक निर्माण विभाग से धोखाधड़ी करने वाले दबंग ठेकेदार के धोखाधड़ी की जांच

अम्बेडकरनगर, विधि संवाददाता। कूटरचना कर लाखों रुपए का टेंडर भरके लोक निर्माण विभाग को गुमराह करने वाले दबंग ठेकेदार के विरुद्ध धोखाधड़ी के अपराध में पुर्नविवेचना करने का आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप कुमार ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अकबरपुर को दिया है। विवेचक ने ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए अंतिम रिपोर्ट न्यायालय भेजने के साथ धोखाधड़ी के अपराध से क्लीनचिट दे दिया था। मामला वर्ष भर पूर्व प्रान्तीय खंड लोक निर्माण विभाग अम्बेडकरनगर का है। सीजेएम की अदालत में दिए गए प्रोटेस्ट प्रार्थना में टांडा कोतवाली क्षेत्र के परसाएं डिवहारे निवासी हरेकृष्ण त्रिपाठी पुत्र इन्द्रदेव त्रिपाठी ने कहा कि वह ठेकेदारी करता है।

वर्ष-2022 में सड़क निर्माण के लिए डाली गई निविदा में विपक्षी अयोध्या जिले के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के अंकारीपुर निवासी अखिल कुमार सिंह पुत्र फतेह बहादुर सिंह ने निविदा अपने नाम पास कराने के उद्देश्य से अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण खंड एक सिद्र्धानगर के यहां से फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जिसे 24 अगस्त 2019 को निर्गत होना बताया गया। सत्यापन कराने पर एक्सईएन सिद्र्धानगर छह अप्रैल 2022 एक्सईएन सिद्धार्थनगर ने एक्सईएन अकबरपुर लोक निर्माण विभाग को अवगत कराया कि नाम बदल कर अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है जो पूर्णत: फर्जी है। यह भी बताया कि 24 अगस्त 2019 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र जिसे शिव कान्ट्रक्शन के नाम से जारी किया गया है। फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र की सूचना मुख्य अभियन्ता लोकनिर्माण विभाग अयोध्या तथा अधीक्षण अभियन्ता अयोध्या/अम्बेडकरनगर को प्रेषित कर दिया गया है। अदालत के आदेश पर विपक्षी ठेकेदार अखिल कुमार सिंह के विरुद्ध कूटरचना कर धोखाधड़ी का मामला पंजीकृत हुआ। किन्तु विवेचक ने विपक्षी के प्रभाव में रहकर फाइनल रिपोर्ट लगा दिया। अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत सीजेएम ने विवेचक द्वारा पांच जून 2025 को भेजे गए अन्तिम रिपोर्ट को निरस्त करते हुए प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अकबरपुर को आदेशित किया कि वह इस मामले की विवेचना अन्य किसी विवेचक से कराते हुए वादी मुकदमा एवं गवाहों का बयान दर्ज कराए।