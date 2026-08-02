एक लाख लोगों ने कर लिया एप डाउनलोड, गुरू फंड दिया नाम

शहर की प्रमुख फाइनेंस कंपनी का फर्जी तरीके से एप तैयार कर लिया गया। इस एप को करीब एक लाख लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया। गुरू फंड के नाम से इस एप को वायरल किया गया था। फाइनेंस कंपनी के मालिकों को इस मामले की जानकारी नहीं हो सकी। डाउनलोड की बढ़ती संख्या के बाद आरबीआई की ओर से सूचना देने के बाद जानकारी हो सकी थी। ठगों ने पैसा लिया या नहीं यह अभी पता नहीं चल सका है। कोतवाली नगर के अरुणा नगर निवासी रोहित की ओर से कोतवाली नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि वह गंगा विद्या फाइनेंस लिमिटेड के नाम से देश के अलग-अलग शहरों में एक एप बना लिया गया।

इस एप का नाम गुरू फंड रख लिया। गंगा विद्या फाइनेंस कपंनी को बता दिया गया। इस एप को एक लाख से अधिक लोगों ने डाउन लोड भी कर लिया। इससे कितना लेनदेन हुआ उसके बारे में जानकारी नहीं हो सकी। आरबीआई की ओर से फाइनेंस कंपनी को जानकारी दी गई कि क्या कोई एप चलाया जा रहा है जो आपके ओर से लांच किया गया है। जब पता किया तो इस नाम का उपयोग हो रहा था। कोतवाली नगर में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस की टीम इस मामले की जांच करेंगी। कहीं इससे के नाम पर कोई ठगी तो नहीं हुई है। मालूम हो कि यह फाइनेंस कंपनी सदर विधायक विपिन वर्मा डेविड और उनके परिवार के लोग संचालित करते हैं। रिपोर्ट दर्ज के बाद पुलिस की टीमें इस मामले की जांच कर रही है कि यह एप कहां और किस प्रदेश में बना था।