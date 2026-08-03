आरबीआईकर्मी बताकर युवती से सगाई की, जेवरात रुपए लेकर फरार

हेडिंग 2- जीवन साथी ऐप पर मिला ठग दूल्हा, सगाई के बाद लाखों के जेवरात,

जीवन साथी ऐप पर योग्य वर की तलाश का फायदा उठाकर एक जालसाज खुद आरबीआईकर्मी बन गया। पीड़िता से गोमती नगर विस्तार में खुद का घर बताकर शादी की बात की। सगाई में पांच लाख रुपए, लाखों के जेवरात लेने के बाद आरोपी और उसके परिजन लोन दिलाने का झांसा देकर युवती से करीब पांच लाख और ले लिए। उसके बाद लोन का जाली चेक व्हाट्सऐप पर भेज दिया। पीड़िता को कुछ दिन बाद पता चला कि आरोपी पहले से शादीशुदा है। पूर्व में सात युवतियों से शादी और एक युवक से नौकरी के नाम पर ठगी कर चुका है। पीड़िता ने गोमती नगर विस्तार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। गोमती नगर विस्तार थाना प्रभारी गौरव बाजपेयी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है。

जालसाजी का तरीका बाराबंकी फतेहपुर सूरतगंज के पंचायत टांडा गांव की रितिमा ने बताया कि जीवन साथी ऐप पर उसने वर की तलाश की थी। इसी दौरान गोमती नगर विस्तार के छोटा भरवारा निवासी सुमित शर्मा ने संपर्क कर खुद को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लखनऊ शाखा का कर्मचारी बताया। दोनों के परिजनों के बीच मुलाकात हुई। सब कुछ तय होने के बाद पिछले साल आठ नवंबर को रितिमा और सुमित की सगाई हुई। कार्यक्रम में सुमित के पिता सुधीर कुमार शर्मा, मां अंजली शर्मा, भाई सत्यम, बहन हिना, जीजा मोहन, बहन शगुन समेत परिवार के अन्य करीबी लोग कानपुर, मैनपुरी से आए।

धोखाधड़ी का खुलासा सगाई में रितिमा के पिता अजीत ने सुमित को पांच लाख रुपए नकद, सोने की चेन व अंगूठी के साथ ही परिजनों को भी आभूषण व नकद उपहार दिए। कार्यक्रम के बाद सुमित ने सरकारी बैंकों से लोन कराने का झांसा देकर रितिमा से नकद व ऑनलाइन 4,86,446 रुपए ले लिए। आरोप है कि सुमित की मां अंजली ने खुद को बैंककर्मी बताया था। उन्होंने परिवार व रिश्तेदारों का लोन कराने का झांसा दिया था। काफी समय बाद आरोपी सुमित ने लोन स्वीकृत होने की बात कहकर चेक व्हाट्सऐप पर भेज दिया। खाते में रकम न आने पर पीड़िता ने छानबीन की तो पता चला कि सुमित आरबीआई कर्मी ही नहीं है। व्हाट्सऐप पर भेजी चेक भी जाली है। पड़ताल में सामने आया कि आरोपी संतोष यादव के मकान में किराएदार था।