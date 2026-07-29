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दूसरे की पॉलिसी पर ऋण लेकर साढ़े तीन लाख हड़पे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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ट्रांस हिंडन में एक जालसाज ने एक जैसे नाम का लाभ उठाकर दूसरे व्यक्ति की एलआईसी पॉलिसी पर तीन लाख साढ़े तीन हजार रुपये का ऋण लिया। मूल धारक को किस्त न चुकाने पर नोटिस मिला, जिसके बाद फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और जांच शुरू की है।

दूसरे की पॉलिसी पर ऋण लेकर साढ़े तीन लाख हड़पे

ट्रांस हिंडन, आयुष गंगवार। जालसाज ने एक जैसे नाम का फायदा उठाकर दूसरे व्यक्ति की पॉलिसी पर ऋण लेकर साढ़े तीन लाख रुपये हड़प लिए। किस्त का भुगतान न होने पर मूल पॉलिसी धारक को नोटिस मिला तो फर्जीवाड़े का पता चला। बीमा कंपनी की याचिका पर कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। एलआईसी की राजेंद्रनगर शाखा में तैनात वरिष्ठ शाखा प्रबंधक ने कोर्ट में याचिका डाली थी। उनके मुताबिक दिल्ली निवासी दिनेश शर्मा पुत्र बाल कृष्ण शर्मा ने साल 2004 में एलआईसी की पांच लाख रुपये की जीवन आनंद पॉलिसी ली थी। आरोप है कि मैनपुरी निवासी दिनेश शर्मा ने एक समान नाम होने का फायदा उठाते हुए फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज तैयार कराए और मार्च 2018 में पॉलिसी को करोलबाग शाखा से राजेंद्रनगर शाखा में स्थानांतरित कराकर 3.92 लाख रुपये का लोन ले लिया।

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किस्त जमा न करने पर अप्रैल 2019 में वास्तविक पॉलिसीधारक को कंपनी ने नोटिस भेजा। उन्होंने बीमा लोकपाल से शिकायत की। इसके बाद कंपनी ने जांच की तो पॉलिसी स्थानांतरण के लिए दिए गए सभी दस्तावेज और पते फर्जी पाए गए। आरोपी ने कुछ किस्तों का खुद ही भुगतान किया था। जांच में पता चला कि आरोपी दिनेश शर्मा मैनपुरी का मूलनिवासी है और उसके पिता का नाम सत्यनाराण शर्मा है। वह दिल्ली में भी रहता था। फर्जीवाड़े का पता चलने पर कंपनी ने पुलिस को शिकायत दी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद कोर्ट में याचिका डाली गई। सहायक पुलिस आयुक्त साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया कि मैनपुरी निवासी दिनेश शर्मा पुत्र सत्यनारायण शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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