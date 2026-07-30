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हजरतगंज में अघोरी साधु बना ठग, युवक की सोने की अंगूठी उड़ाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ के हजरतगंज में अघोरी साधु के वेश में एक ठग ने युवक से बातों में उलझाकर उसकी सोने की अंगूठी चुरा ली। आरोपी ने दान मांगने के बहाने से युवक का ध्यान भटकाया और अंगूठी चुरा ली। पुलिस ने शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने सीसीटीवी फुटेज देखने की मांग की है।

हजरतगंज में अघोरी साधु बना ठग, युवक की सोने की अंगूठी उड़ाई
हजरतगंज में अघोरी साधु बना ठग, युवक की सोने की अंगूठी उड़ाई

सुनील तिवारी, संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में अघोरी साधु के वेश में आए एक शातिर ठग ने युवक को बातों में उलझाकर उसकी सोने की अंगूठी चोरी कर ली। घटना नोवेल्टी चौराहे के पास हुई। पीड़ित की तहरीर पर हजरतगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एलडीए कॉलोनी, कानपुर रोड निवासी आकाश शुक्ला ने पुलिस को बताया कि 27 जुलाई को दोपहर करीब 2:40 बजे वह नोवेल्टी चौराहे के पास स्थित सरदार जी छोले-कुलचे की दुकान पर खाना खाकर बाहर निकले थे। इसी दौरान अघोरी साधु के वेश में एक व्यक्ति उनके पास पहुंचा और दान मांगने लगा।

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आकाश ने उसे 10 रुपये देने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने 10 रुपये लेने से इनकार कर 50 रुपये की मांग की। इसी बीच वह तरह-तरह की बातें कर आकाश का ध्यान भटकाता रहा। बातचीत के दौरान आरोपी ने बेहद सफाई से आकाश के दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में पहनी सोने की अंगूठी निकाल ली। कुछ देर बाद जब आकाश को अंगूठी गायब होने का एहसास हुआ तब तक वह व्यक्ति वहां से जा चुका था। पीड़ित ने बताया कि घटना के समय वह अकेले थे और आरोपी ने उनकी कमजोरी का फायदा उठाया। आकाश ने पुलिस से मांग की है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जाए। उनके अनुसार नोवेल्टी चौराहे और आसपास के कई प्रतिष्ठानों पर कैमरे लगे हैं, जिनसे आरोपी की पहचान संभव है। पीड़ित ने आशंका जताई कि आरोपी इसी तरह भेष बदलकर अन्य लोगों को भी निशाना बना सकता है। पुलिस मामले की जांच कर आरोपी की तलाश में जुटी है।

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