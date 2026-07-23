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फेसबुक पर दोस्ती कर शादी के नाम पर डॉक्टर से 65 लाख की ठगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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फेसबुक पर दोस्ती और शादी के झांसे में आकर सुशांत गोल्फ सिटी के डॉक्टर ने 65 लाख रुपये गंवा दिए। जालसाजों ने क्रिप्टो ट्रेडिंग का लालच देकर अलग-अलग खातों में पैसे ट्रांसफर कराए। साइबर क्राइम पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

फेसबुक पर दोस्ती कर शादी के नाम पर डॉक्टर से 65 लाख की ठगी

फेसबुक पर हुई दोस्ती और शादी के झांसे ने सुशांत गोल्फ सिटी के एक डॉक्टर को 65 लाख रुपये का चूना लगा दिया। जालसाजों ने क्रिप्टो ट्रेडिंग का लालच देकर अलग-अलग खातों में रकम ट्रांसफर कराई। शिकायत पर साइबर क्राइम पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है। गोकुल धाम सोसाइटी निवासी डॉ. अतुल प्रियदर्शी ने बताया कि फरवरी 2025 में फेसबुक पर अमाया गुप्ता नाम की प्रोफाइल से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। बातचीत बढ़ी तो युवती ने खुद को जमशेदपुर की बताया और लेडीज सूट का कारखाना चलाने की बात कही। कुछ दिन बाद शादी का प्रस्ताव रखते हुए अपने पिता के मित्र नितीश को क्रिप्टो ट्रेडिंग विशेषज्ञ बताकर संपर्क कराया।

नितीश ने एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर डीमैट अकाउंट खुलवाकर शुरुआत में 10 हजार रुपये निवेश कराए। थोड़ा मुनाफा मिलने से भरोसा बढ़ा। इसके बाद अलग-अलग ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर निवेश की रकम बढ़ाई गई। हर ट्रेड पर 30 फीसदी कमीशन और सिक्योरिटी वेरिफिकेशन के नाम पर व्हाट्सऐप के जरिए कई बैंक खातों में पैसे मंगवाए जाते रहे। डॉ. अतुल ने बताया कि जब भी विड्राल की कोशिश करते, नए शुल्क का हवाला देकर और रकम मांगी जाती। रकम वापस पाने की उम्मीद में उन्होंने बैंक से लोन लिया, शेयर बेचे और रिश्तेदारों से उधार भी लिया। मार्च से जुलाई 2025 के बीच करीब 65 लाख रुपये ट्रांसफर हो गए। बाद में 27 लाख और मांगे गए तो ठगी का शक हुआ। पैसा मांगने पर मेंटर और युवती ने व्हाट्सऐप नंबर बंद कर दिए। एडीसीपी क्राइम किरन यादव के आदेश पर साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई है। इंस्पेक्टर आलोक राव ने बताया कि बैंक खातों और मोबाइल नंबरों की जांच की जा रही है।

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