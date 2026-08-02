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शादी का झांसा देकर महिला से दस लाख रुपये ऐंठे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा, रवि प्रकाश सिंह रैकवार। साइबर अपराध आरोपी ने मैट्रिमोनियल साइट के जरिये संपर्क कर पीड़िता को फंसाया

शादी का झांसा देकर महिला से दस लाख रुपये ऐंठे

नोएडा, रवि प्रकाश सिंह रैकवार। ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट पर दोस्ती के बाद शादी का झांसा देकर एक महिला से दस लाख रुपये की ठगी कर ली गई। आरोपी ने सुनहरे भविष्य का सपना दिखाकर पहले महिला का विश्वास जीता और फिर अलग-अलग बहानों से रुपये मंगवाता रहा। साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सेक्टर-36 निवासी महिला ने पुलिस को बताया कि उसका तलाक का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। नया जीवन शुरू करने की उम्मीद में उन्होंने इसी वर्ष एक अप्रैल को एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर अपना प्रोफाइल बनाया था। कुछ समय बाद आरव सिंह नाम के व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया। उसने खुद को अमेरिका के डलास में रहने वाला डॉक्टर बताया और दावा किया कि उसके पास वहां तीन बेडरूम का मकान है। उसने महिला को भरोसा दिलाया कि शादी के बाद वह उन्हें और उनके बेटे को अमेरिका ले जाएगा तथा दोनों की पूरी जिम्मेदारी उठाएगा। आरोपी करीब दो महीने तक लगातार व्हाट्सऐप कॉल, फोन कॉल और मैसेज के जरिए संपर्क में रहा। इस दौरान उसने अपने परिवार के बारे में भी कई भावनात्मक बातें बताईं।

आरोपी की धोखाधड़ी का तरीका

आरोपी ने कहा कि उसके माता-पिता और बहनें सेवानिवृत्त हैं और वह एक जिम्मेदार व्यक्ति है। धीरे-धीरे उसने महिला का पूरा विश्वास जीत लिया। इसके बाद आरोपी ने अलग-अलग कारण बताकर रुपये मांगने शुरू कर दिए। कभी किसी जरूरी प्रक्रिया का हवाला दिया तो कभी शादी और विदेश से जुड़े खर्च की बात कही। भरोसे में आई महिला ने अपने गहने तक बेच दिए और अलग-अलग किस्तों में नौ लाख 33 हजार रुपये आरोपी के बताए बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए। ठग यहीं नहीं रुका। उसने महिला के बेटे को विदेश में पढ़ाने का सपना भी दिखाया। साथ ही कहा कि जब तक महिला का तलाक नहीं हो जाता, तब तक वह कुछ महीने भारत में रहेगा और उसके बाद दोनों शादी कर अमेरिका चले जाएंगे। इन बातों से महिला पूरी तरह उसके झांसे में आ गई। कुछ दिन बाद आरोपी ने महिला से तीन लाख रुपये और मांगे। लगातार बढ़ती मांग और अलग-अलग बहानों से महिला को संदेह हुआ। उन्होंने रुपये वापस मांगे, लेकिन आरोपी टालमटोल करने लगा। इसके बाद महिला ने साइबर क्राइम थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस बैंक खातों, मोबाइल नंबर और डिजिटल ट्रांजेक्शन के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है।

मैट्रिमोनियल साइट पर ठगी के आंकड़े

मैट्रिमोनियल साइट पर ऐसे देते हैं ठगी को अंजाम:

साइबर विशेषज्ञों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में मैट्रिमोनियल साइटों के जरिए होने वाली ठगी के मामलों में तेजी आई है। ठग आमतौर पर खुद को डॉक्टर, इंजीनियर, सेना का अधिकारी, एनआरआई, बिजनेसमैन या बड़े पद पर कार्यरत व्यक्ति बताते हैं। वे पहले लंबे समय तक बातचीत कर भावनात्मक संबंध बनाते हैं। इसके बाद शादी, विदेश यात्रा, कस्टम क्लियरेंस, मेडिकल इमरजेंसी, निवेश या किसी कानूनी प्रक्रिया का बहाना बनाकर रुपये मांगते हैं। कई मामलों में नकली पासपोर्ट, अस्पताल के दस्तावेज, विदेशी पहचान पत्र और फर्जी फोटो भी भेजे जाते हैं ताकि पीड़ित को उन पर भरोसा हो जाए।

सावधानियाँ

ये सावधानी बरतें

साइबर पुलिस का कहना है कि मैट्रिमोनियल साइट पर मिले किसी भी व्यक्ति पर केवल बातचीत के आधार पर भरोसा न करें। उसकी पहचान, नौकरी और पते का स्वतंत्र रूप से सत्यापन करें।

वीडियो कॉल के बावजूद सतर्क रहें, क्योंकि अब एआई तकनीक का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। शादी से पहले किसी भी व्यक्ति के कहने पर बैंक खाते में रुपये ट्रांसफर न करें और न ही अपने गहने या संपत्ति बेचकर रुपये भेजें। यदि सामने वाला बार-बार किसी न किसी बहाने से आर्थिक मदद मांग रहा है तो तुरंत सतर्क हो जाएं।

किसी भी तरह की साइबर ठगी की आशंका होने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत करें या राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। समय रहते शिकायत करने से ठगी गई रकम फ्रीज होने की संभावना बढ़ जाती है।

सामान्य प्रश्न

महिला ने ठगी के लिए कितने रुपये का भुगतान किया?
महिला ने आरोपी को कुल मिलाकर दस लाख रुपये का भुगतान किया।
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