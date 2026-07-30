फर्जी आधार से लोन लेने वाला गिरफ्तार
फतेहपुर में पुलिस ने बैंक ऑफ इंडिया के किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 13.06 लाख की धोखाधड़ी करने वाले अजयपाल विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया है। अजयपाल ने पीड़ित मान सिंह के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाकर और उसकी कृषि भूमि को बंधक दिखा कर लोन पास कराया।
फतेहपुर। पुलिस ने बैंक ऑफ इंडिया से किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 13.06 लाख की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी अजयपाल विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि अजयपाल ने साथियों के साथ मिलकर पीड़ित मान सिंह के नाम पर फर्जी आधार और पैन कार्ड तैयार किए थे। इसके बाद पीड़ित की कृषि भूमि को बंधक दिखाकर फर्जी तरीके से लोन पास कराया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि इस साजिश में कई अन्य लोग भी शामिल थे और उसे हिस्से के रूप में 70 हजार रुपए मिले थे। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया है।
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